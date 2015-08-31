Cep telefonu ve SIM kart için 4,5G uyarısı: Çöp olur!

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Bilişim Komisyonu Üyesi Kerem Ateş, cep telefonu ve SIM kart alımlarında 4,5G uyumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bunlar uyumsuz olursa telefon ve kart çöp olacaktır" dedi.

Ateş, 4,5G teknolojisinin 1 Nisan 2016'da hayata geçeceğini, 4,5G'den, teknolojiye uygun SIM kart ve cihaz kullanıcılarının herhangi bir ek ücret ödemeden yararlanabileceğini anımsattı.

4,5G'de hızın kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps’ten başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıkacağının belirtildiğini anlatan Ateş, 2GB büyüklüğündeki bir videonun 3G'de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G'de 54 saniyede indirilebileceğini ve veri indirme hızının 14 kata kadar artabileceğini aktardı.

Ateş, internet hızı için "4 şeritli otoban" benzetmesi yapılan 4,5G hizmetinin tüketiciler açısından doğuracağı sonuçlara değinerek, Türkiye'de internet hızının çağa ayak uydurmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

'Cep telefonlarında internet uyumu ülkelere göre değişebiliyor'

"Ancak yeni teknoloji ile halen kullanılmakta olan cep telefonlarının uyum sorunu ve mevcut sim kartların bu teknolojiyi sağlayamama durumu tüketiciler için sorun olacak" diyen Ateş, cep telefonu üreticilerinin kamera, ekran gibi donanımsal özelliklerini her ülke için aynı belirlerken işlemci ve mobil internet teknolojisine uyum konularında bölgesel ve ülkelere göre farklı modeller ürettiğini anlattı.

Ateş, bu nedenle Türkiye'deki birçok yeni model cep telefonunun 4,5G hizmeti alamayacağını belirterek, 3G hızında internet almaya devam edileceğini bildirdi.

Bu yeni teknolojiden faydalanmak isteyen tüketicilerin bu yüzden yeni telefon almak zorunda kalacağının altını çizen Ateş, bu durumun tüketiciye ek bir külfet getireceğini dile getirdi.

Ateş, şöyle devam etti:

"Ayrıca yine yapılan açıklamalarda 'uyumlu SIM kart' ibaresi gözden kaçmamalı. Birçok tüketicinin sim kartı eski tipte ve 4,5G teknolojisini desteklemeyecektir. Yine bu teknolojiden faydalanmak isteyen tüketici ücret ödeyerek yeni sim kart almak zorunda kalacak. Bu nedenle tüketiciler cep telefonu ve sim kart seçimi yaparken 4,5G'ye uyumlu olup olmadığını mutlaka sorgulamalı. Eğer bunlar uyumsuz olursa, kullanıcı bu teknolojiden yararlanamayacak, cep telefonu ve SIM kart çöp olacaktır. Tüketiciler telefon kutusundan çıkan kullanıcı kitapçığı, broşür gibi belgeleri kesinlikle saklamalıdır."

'Yüksek fatura şoku yaşamamak için önlem alınmalı'

TÜSODER Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yüksek hızlı internetin aynı hızda internet kotalarının tükenmesine neden olacağına işaret ederek, tüketicilerin ek maliyete maruz kalabileceğini konusunda endişe taşıdıklarını söyledi

Ağaoğlu, 4,5G teknolojisinin getireceği en önemli avantajın çok hızlı veri transferi ve yüklemesi olduğunu kaydederek, yeni teknolojinin hızından bahsetti.

Veri indirmede 14 kata varan hızın internet paketi kotalarının çok çabuk dolmasına ve buna bağlı olarak cep telefonu faturalarının da yükselmesine yol açabileceğini ifade eden Ağaoğlu, "Hızlı internetle yaşanacak kota aşımı faturaların da yükselmesine yol açabilecektir. Yani tüketiciler dikkatli olmazsa yüksek fatura şoku yaşayabilir. Bu sebeple 4,5G hizmeti başladığında bundan faydalanan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'Aboneler internet paketleri biterken mutlaka uyarılmalı'

Ağaoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemeye göre tüketicilerin abonesi oldukları tarife paketi kotası yüzde 80'e ulaştığında ve tamamı dolduğunda 2 kez bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yeni teknoloji devreye girdikten sonra tüketicilerin bu uyarı mesajlarına daha da dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, uyarı mesajı gönderilmediği takdirde, işletmeler kota aşımına bağlı fatura düzenleseler bile bunun iptalinin istenebileceğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Ayrıca ülkemizde hizmet sunan 3 firma bu ihaleye ödeyecekleri yaklaşık 13 milyar lirayı haberleşme ücretlerine zam yaparak karşılamaya gidebilir. Bunu 1 Nisan 2016'dan sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.