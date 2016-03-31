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Dünya

Brüksel'deki PKK çadırı kaldırıldı

Çadırın izin sürmesinin dolması sebebiyle kaldırıldığı bildirildi

31 Mart 2016 21:08

PKK’nın, AB Konseyi binasının arka tarafındaki Jean Rey Meydanı'nda kurduğu çadır, izin süresinin sona ermesi üzerine kaldırıldı. Brüksel'deki IŞİD saldırılarının ardından kaldırılan PKK çadırı geçtiğimiz günlerde yeniden açılmıştı.

CNN Türk’ün haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Türkiye-AB Zirvesi sırasında itiraz etmiş ve çadırdaki PKK ait pankart ve bayraklar kaldırılmış, daha sonra yeniden asılmıştı. Çadırda, kırmızı bültenle aranan Kongra Gel Eş Başkanı Remzi Kartal basın toplantısı düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çadırla ilgili olarak Belçika için, "Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders'i arayarak, çadırın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve büyükelçiye Türkiye'nin protestosu iletilmişti. 20 Mart gecesi de Brüksel’de AB Konseyi binasına yakın bir bölgede kurulan PKK çadırı yakıldığı bildirilmişti.

 

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