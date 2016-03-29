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Dünya

Brüksel'deki PKK çadırı yeniden kuruldu

Erdoğan, "Bunlar teröre teslim oldular" demişti

29 Mart 2016 19:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tepki gösterdiği, Belçika’nın başkenti Brüksel’de tartışma konusu olan ve kısa süre önce kaldırılan PKK çadırı, bugün tekrar kuruldu. Çadırın, resmi makamlardan alınan izinlere göre 1 Nisan'a kadar kalacağı belirtildi. 

Çadır, 18 Mart'ta düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nin yapıldığı Brüksel'deki AB Konseyi binasının hemen arkasına kurulmuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı zirve sırasında boşaltılan çadıra ertesi gün tekrar PKK bayrakları asılmış ve çadır Belçika polisi tarafından korumaya alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili, "Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.

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