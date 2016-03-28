Brüksel saldırısındaki üçüncü şüpheli serbest bırakıldı

Belçika, geçen haftaki Brüksel saldırılarıyla bağlantısı olduğu bildirilen şüpheli Fayçal Cheffou'yu serbest bıraktı.

AFP'nin haberine göre, cumartesi günü savcılık tarafından saldırılarla bağlantısı bulunduğu açıklanan Cheffou, iki gün aradan sonra serbest bırakıldı.

Cheffou'nun delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı açıklandı.

Belçika basını, Cheffou'nun Zaventem Havalimanı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerinde iki intihar bombacısının yanında görülen üçüncü kişi olduğunu bildirmişti.