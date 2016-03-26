Brüksel saldırılarındaki üçüncü şüpheli Faycal Cheffou mu?

Belçika medyası, Faycal Cheffou’nun Brüksel'deki Zaventem Havalimanı’ndaki saldırılarda güvenlik kamerasına yakalanan üçüncü kişi olduğunu iddia etti.

Beyaz ceketli kişinin saldırıyla bağlantısı olay gününden beri tartışma konusu. Bazı iddialara göre bu üçüncü kişi intihar saldırıları gerçekleşmeden hemen önce bir uçağa binerek kaçmıştı. Ancak bu bilgilerin hiçbiri Belçikalı yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, havalimanı saldırganları Ibrahim El Bakroui ile Najim Laachraoui'nin yanındaki ismin Faycal Cheffou olduğu düşünülüyor.

Stüdyo dairede 5 saat arama

Basında yer alan diğer bilgilere göre Cheffou serbest gazetecilik yapan bir Belçika vatandaşı. Küçük bir stüdyo dairede yaşayan Cheffou’nun evi saldırı düzenlenen Maelbeek metro istasyonuna sadece 500 metre uzakta.

Dairede inceleme yapan polisler binada yaşayan herkesi dışarıya çıkararak beş saat boyunca kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

İddialara göre Cheffou’nun ablası 2014 yılında polise ihbarda bulunarak kardeşininSuriye’ye kaçmayı planladığını ancak ‘doğru zaman için beklediğini’ belirtiyor.

Yetkililer Cheffou’yla beraber yakalanan Aboubakar A. isimli kişinin de terör bağlantısı olduğunun kanıtlandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Brüksel'de salı günü Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonundaki terör saldırılarında, saldırganlar hariç 31 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İbrahim El Bakraoui Zaventem Havalimanı'ndaki, kardeşi Halid El Bakraoui da Maelbeek metro istasyonundaki saldırıları gerçekleştirmişti.