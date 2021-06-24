"Tüm dünyaya yalan söyledim; hayatımı geri istiyorum"; Britney Spears, mahkemede vasiliğin sona erdirilmesini talep etti

Şarkıcı Britney Spears, Los Angeles mahkemesinde duygusal bir konuşma yaparak, 13 yıldır hayatını yöneten “kötü niyetli” vasiliğe son verilmesi çağrısında bulundu ve “Sadece hayatımı geri istiyorum” dedi.

The Guardian'ın haberine göre; Spears, 2008'den bu yana bağımsızlığını tehdit eden yasal düzenlemeye karşı mahkemeye hitap etti. Kızının vasiliğini yapan James Spears'a, 2007'den sonra Britney Spears'ın kariyeri ve kişisel yaşamı üzerinde kontrol hakkı verilmişti.

TIKLAYIN I Britney Spears, babasının vasiliğinin görüşüleceği duruşmada ifade verecek

Spears, konuşmasında "Bu vasilik bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayata sahip olmayı hak ediyorum... Yaptığım işte harikayım. Tek istediğim kazandığım paraya sahip olmak ve hikayemi dünyayla paylaşmak. Duyulabilmek istiyorum" dedi.

"Tüm dünyaya iyi ve mutlu olduğumu söyleyerek yalan söyledim"

Spears, iradesi dışında çalışmaya zorlandığını ve vasiliğini üstlenen babasının evlenmesini ve çocuk sahibi olmasını engellediğini söyledi. Çocuk sahibi olabilmek için doğum kontrolünü sonlandırmak istediğini, ancak doktora gitmesine izin verilmediğini belirten Spears, erkek arkadaşının arabasına binmesinin yasak olduğunu ve bazı arkadaşlarıyla görüşmesinin engellendiğini ifade etti.

"Tüm dünyaya iyi ve mutlu olduğumu söyleyerek yalan söyledim" diyen Spears, mali durumu üzerinde hiçbir kontrolü ve bağımsızlığı olmadığı halde çalışmaya zorlandığına dikkat çekti.

2018'de sahneye çıkmaması halinde tehdit edildiğini söyleyen Spears, "Çok tehditkar ve korkutucuydu... Buraya kimsenin kölesi olmak için gelmedim. Çalışabilir durumdaysam kimsenin vasiliği altında olmamalıyım. Yasaların değişmesi gerekiyor. Dolu bir hayat yaşayabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

Babası James Spears'ın avukatı Vivian Thoreen, yaptığı açıklamada müvekkili hakkında "Kızının acı çektiğini ve bu kadar çok acı çektiğini gördüğü için üzgün. Spears kızını seviyor ve onu çok özlüyor" ifadesini kullandı.

Justin Timberlake: "Şu anda hepimiz Britney'i desteklemeliyiz"

Duruşmanın ardından ünlüler de Spears'a desteklerini dile getirdi.

Spears'ın magazin gündemini meşgul eden, olaylı bir ilişki yaşadığı eski erkek arkadaşı Justin Timberlake "Şu anda hepimiz Britney'i desteklemeliyiz… Hiçbir kadın kendi vücudu hakkında karar vermekten kısıtlanmamalı" dedi

Vasilik, artık kendileri için karar veremeyen, genellikle yaşlı ve engelli insanlar için mahkeme tarafından atanan bir koruma türü. Ancak yaşadığı ruhsal sorunlardan sonra albüm yapan, konser veren, dizilerde konuk oyuncu olan Spears'ın davası örnek gösterilerek, bu sürecin kötüye kullanılabileceği savunuluyor.