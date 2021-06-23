Britney Spears, babasının vasiliğinin görüşüleceği duruşmada ifade verecek

Şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada uzun zaman sonra ilk kez ifade verecek. Hayranlarının beklediği duruşmada Spears'ın uzaktan katılacağı öğrenildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından finansal ve kişisel hayatının babasının kontrolünde olmasına karşı mücadele veren Britney Spears, vasiliğin görüşüleceği duruşmada mahkemeye bizzat hitap etmek istedi.

Bugüne kadar avukatları aracılığıyla dava sürecinin içinde bulunan Spears'ın duruşmaya uzaktan katılacağı öğrenildi. Spears'ın hangi konulara değinmek istediği bilinmiyor.

ABD'de vasilik, hayatıyla ilgili çeşitli konularda karar veremeyeceği tespit edilen kişiler için atanıyor. Spears'ın geçirdiği ruhsal sorunlardan sonra 13 yıldır babasının kontrolünde olması, hayranlarının tepkisini çekmişti. "Free Britney" kampanyası başlatılmış, aktif bir şekilde çalışıp para kazanan Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesi talep edilmişti.

Spears bu konuda açıklama yapmazken, New York Times, şarkıcının uzun yıllardır babasının vasiliğine karşı çıktığını aktarmıştı.