Brezilya'ya transfer olan Türk futbolcu ilk maçında takımına galibiyeti getirdi

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımı Coritiba'da oynayan Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, sahaya çıktığı ilk maçta takımına 3 puanı getiren golü attı.

Coritiba'nın ev sahibi olduğu lig karşılaşmasında, 64. dakikada oyuna Ruy Franco'nun yerine dahil olan Colin Kazım, 81. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi. Yeni takımında ilk golüne imza atan Colin Kazım, Coritiba'nın, Atletico Paranaense'yi 1-0 mağlup etmesini sağladı. Serie A'nın 12. haftasını galibiyetle kapatan Coritiba, ligde 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor forması giyen Colin Kazım, Coritiba'ya İskoçya'nın Celtic takımından bu sezon transfer olmuştu.