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Spor

Alex de Souza aracı oldu, Colin Kazım Brezilya yolcusu

Brezilya Birinci Lig takımlarından Coritiba, Colin Kazım-Richards'ı sağlık kontrolünden geçirdi

07 Haziran 2016 03:28

Son olarak İskoç ekip Celtic'de forma giyen Colin Kazım, Coritiba tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Colin Kazım'ın Coritiba'ya gelmesinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın da aracılık yaptığı haberde, futbolcunun menajeri Matteus Assaf'ın "Colin Kazım için Brezilya ve diğer ülkelerden çok teklif vardı. Kazım, Alex'in çok iyi arkadaşı ve ondan çok önemli bilgiler aldık. Coritiba'yı tercih etmemizde Alex'in büyük rolü var" sözlerine yer verildi.

Colin Kazım, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve A Milli Futbol Takımı forması giymişti.

 

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