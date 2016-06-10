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Spor

Colin Kazım, Coritiba ile imzaladı

Brezilya'nın köklü takımlarından Coritiba, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı

10 Haziran 2016 02:40

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Coritiba, Colin Kazım Richards ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Colin Kazım'la yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olduğu bildirildi.

Brezilya'da oynayacak ilk Türk futbolcu unvanını alacak Colin Kazım, yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili, "Alex de Souza ile özdeşleşmiş 10 numaralı formayı giyeceğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celtic ile şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, milli takım forması da giydiği Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'da görev yapmıştı.

Colin Kazım'ın kariyerinde Hollanda'nın Feyenoord takımı da bulunuyor.

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