Brad Pitt'in ses kayıtları, Jolie'ye çocuklarının velayetini kaybettirebilir!

Boşanma aşamasında olan ve çocuklarının velayeti konusunda gerilen Brad Pitt-Angelina Jolie çifti ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Yeni iddiya göre Brad Pitt'in elinde, Angelina Jolie ile geçirdiği 12 yıl içinde yaşadıklarını anlattığı ses kayıtları var.

Angelina Jolie'nin uyuşturucu bağımlılığından, çiftin cinsel hayatlarına kadar pek çok özel bilgi barındıran bu kayıtların, kamuoyuna açıklaması durumunda Jolie'nin çok zor duruma düşeceği konuşuluyor.

Radaronline sitesinin haberine göre, ünlülerin falcısı olarak tanınan Ron Bard ile Brad Pitt'in yaptığı görüşmeleri içeren ses kayıtlarında, ünlü oyuncunun evdeki yaşamıyla ilgili itirafları yer alıyor.

Ses kayıtlarını dinlediği ileri sürülen bir kaynak, "Eğer bunlar gün yüzüne çıkarsa Angelina Jolie'nin çocuklarının velayetini alması kolay olmayabilir" dediği iddia edildi.

"Angelina sanki iki farklı kişi gibi"

Kayıtlarda Brad Pitt, Ron Bard'a eşinin aşırı zayıflığından yakınıyor. Angelina Jolie'nin, kendini bir odaya kitlediğini ve günlerce hiçbir şey yemeden orada kaldığını söylüyor. Dünyaca ünlü aktörün, "Angelina sanki iki farklı kişi gibi. Bazen kendine zarar verecek şeyler söylüyor ve yapıyor. Şiddet içeren bir yanı var" dediği de iddialar arasında.

Ses kayıtlarında Brad Pitt'in, Jolie ile yatak odası hayatlarını anlattığı da ileri sürüldü. Buna göre; Angelina Jolie, cinsellik sırasında kendini kesip kanını eşinin üzerine damlatmayı seviyordu.

Öte yandan söz konusu kayıtlarda, Angelina Jolie'nin geçmişteki uyuşturucu bağımlılığı ve Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston hakkındaki fikirlerinin yer aldığı da belirtildi.