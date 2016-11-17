Brad Pitt'le Angelina Jolie'nin arasına eşcinsel ilişki mi girdi?

ABD'li aktör Brad Pitt ile 12 yıllık birlikteliğini bitiren Angelina Jolie'nin, boşanma haberlerinin ardından bu kez çarpıcı bir açıklama ile gündemde. Brad Pitt ile boşanması uzun süre gündem olan Angelina Jolie'nin boşanma kararını lezbiyen ilişkisi sebebiyle aldığı iddia ediliyor.

Sözcü'nün Radar’dan referans verdiği haberine göre dünyaca ünlü aktris, geçtiğimiz ay boşanma başvurusu yaparken, 8 yıl boyunca romantik bir ilişki yaşadığı lezbiyen sevgilisi model ve oyuncu Jenny Shimizu ile iletişim halindeydi.

Jolie'ye yakın bir kaynağa göre; Angelina, Ağustos 2014'ten beri Michelle Harper ile evli olan Jenny’ye şu anda erkeklerle işinin bittiğini ve lezbiyen tarafını tekrar keşfetmek istediğini söyledi.