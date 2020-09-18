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Magazin

Brad Pitt ile Jennifer Aniston boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede

18 Eylül 2020 20:30

Bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Brad Pitt ile Jennifer Aniston yıllar sonra bir araya geldi. 

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