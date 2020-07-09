Ayrılsalar da hâlâ unutulmayan 6 ünlü çift

Yıllar önce bitse de bazı çiftler hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İşte o ünlü çiftlerden bazıları... Kaynak: Mahmure - Hürriyet
09 Temmuz 2020 21:15
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Jennifer Aniston ve Brad Pitt
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2000–2005 yılları arasında evli kalan ikili, Brad Pitt'in 'Mr. and Mrs. Smith' filminin setinde Angelina Jolie ile tanışması ve aşk yaşamaya başlaması ile ayrılmıştı
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Nicole Kidman-Tom Cruise
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1990 yılında evlenen çiftin ilişkileri 11 yıl sürmüştü
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2006'dan bu yana müzisyen Keith Urban ile beraber olan oyuncu, Tom Cruise ile evliliği hakkında ilginç bir açıklama yapmış, "Tom hayatımın aşkı değildi" demişti.
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Selena Gomez-Justin Bieber
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2010 yılında başlayan ve bir dargın bir barışık şekilde ilerleyen ilişki 8 yıl sürdü
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Miley Cyrus-Liam Hemsworth
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2009 yılında 'The Last Song' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, nişan yüzüğü takmış, 1 yıl nişanlı kalmış ve 2013'te ise ayrılık karar almışlardı. Çift bir süre sonra yeniden bir araya gelip 2018 Aralık'ta ise evlenmişlerdi ve 8 ay sonra boşanmışlardı
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Rihanna-Chris Brown
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2009 yılında yaşanan aşk her ne kadar doludizgin başlasa da kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde sonuçlandı.
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Chris Brown, Rihanna'ya şiddet uygulamış, bu görüntüler de sosyal medyaya düşmüştü. Brown, beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı
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Robert Pattinson-Kristen Stewart
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2010 yılında 'Twilight' filminin setinde başlayan aşk, Stewart'ın Pattinson'u aldatması ile son bulmuştu.