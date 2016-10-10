Brad Pitt boşanma kararı sonrası ilk kez çocuklarıyla görüştü

Angelina Jolie'nin boşanma davası açmasının ardından Brad Pitt, ilk kez çocuklarıyla bir araya geldi.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin kendisine boşanma davası açmasından bu yana ilk kez çocuklarıyla görüştü. Jolie ve Pitt arasında velayet mücadelesi devam ederken, People dergisi, “Brad Pitt sonundan çocuklarıyla harika zaman geçirdi” haberini verdi. Bu görüşme, oyuncu çiftin Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10), ikizler Vivenne ve Knox (8) olmak üzere altı çocuğun velayeti konusunda geçici anlaşmaya vardıkları haberinin ardından geldi. Anlaşmaya göre 41 yaşındaki Jolie, altı çocuğun velayetini üç haftalığına, Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı durumu yeniden gözden geçirinceye kadar üstlenecek. Pitt de bir terapist eşliğinde izlenerek çocuklarla görüşebilecek. Öte yandan Pitt’in alkol ve uyuşturucu testine tabi tutulmak için gönüllü olduğu da öne sürüldü. Ayrıca tüm ailenin birlikte terapi aldığı da iddia edildi.



Mirror’a konuşan bir kaynak, anlaşmanın 20 Ekim’e kadar geçerli olduğunu ve anlaşmanın tamamen gönüllü yapıldığını söyledi. İddiaya göre her iki oyuncu da terapi alma konusunda gönüllü oldu ve velayet konusunda nihai bir anlaşmaya varmadı.



Öte yandan Pitt'in ailece özel uçakla yaptıkları seyahat sırasında Maddox’a şiddet uyguladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı’nın yanı sıra FBI’ın da araştırdığı olay hakkında sonuca ulaşıldı. Radar Online’ın iddiasına göre böyle bir şiddetin yaşanmadığı tespit edildiğinden FBI, Pitt hakkında soruşturma açmayacak.