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Bozdağ'dan Interpol'e Haşimi yanıtı: Başından beri desteklediğimiz bişrini size vermeyiz

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arama kararı çıkartılan Haşimi'ye Türkiye'den destek geldi

09 Mayıs 2012 19:18

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi hakkında Interpol'ün "Kırmızı Bülten" çıkarmasına ilişkin, “Türkiye olarak başından beri desteğimizi verdiğimiz birini iade etmeyiz” dedi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), halen İstanbul'da olan Haşimi'nin yakalanması için dün "Kırmızı Bülten" yayımlamıştı.
 
Terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla Bağdat yönetimi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Kuzey Irak'a kaçan Haşimi, geçtiğimiz ay başında "resmi ziyaret" için Katar'a gitmiş, oradan da Suudi Arabistan'a geçmişti. Haşimi, 9 Nisan'dan bu yana Türkiye'de bulunuyor.

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