Erdoğan: Haşimi tedavisinin ardından ülkesine dönecek

Başbakan Erdoğan, İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve halen Türkiye'den olan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi'nin tedavisinin ardından ülkesine döneceğini söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi’nin Türkiye’de bulunması ile ilgili olarak, Haşimi’nin sağlık tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine döneceğini tahmin ettiğini söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:

"Sayın Haşimi ile ilgili olarak daha önce yaptığımız görüşmelerde aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. Irak Interpolü’ne yönelik kendisinin itirazı kaydı olduğunu biliyorum. Şimdi sizle bu son gelişmelerle ilgili de aldığım bilgiyi paylaşıyorum. İtirazıyla ilgili girişimlerini sürdüreceğini biliyorum. Kendisi hukuki noktadaki girişimleri sürdürecektir. Gerek sağlık sorunlarıyla ilgili gerekse son gelişmelerle ilgili ülkemizde bulunuyor. Sanıyorum ki sağlık tedavisini tamamladıktan sonra ülkesine dönecektir."

Suriyeli sığınmacılara destek

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de 23 bine yakın Suriyeli bulunduğunu, pazar günü onları ziyaret ettiğini anlatırken, şöyle konuştu:

"Onlara kendinizi Suriye’de döndüğünüzde güvende hissedebileceğiniz ana kadar biz sizi burada misafir ederiz. Burası sizin ikinci evinizdir’ dedim. Suriye’deki sorun hukuk, BM sorunudur. Bu örgütlerin birlikte çalışarak buraya gerekli desteği vermeleri gerekiyor. BM’nin farklı adımlar atması gerekebilir. Aramızda 910 kilometre sınır var. Sorunlar ister istemez bizi ciddi anlamda ilgilendiriyor ve bundan dolayı sıcak bir ilişki içinde olmak istiyorum. Arap Ligi ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar Kofi Annan planı ile ilgili gelişimi destekledik ama her an umudumu kaybettiğimi söyleyebilirim. Suriye’deki seçimde belki 3 bin gözlemci misyonun görev yapması lazım ve bunların aynı anda gözlem yapması lazım ki Suriye’nin neresinde ne oluyor bu anlaşılıp gözlenebilsin. Suriye’de seçim yapıldı ama buna demokratik parlamenter bir sisteme inanmış bir ülke olarak inanmamız mümkün değil. Seçimlerle ilgili gözlemci yok. Bu artık yutulmaz. Bu otokratik yapılar artık dünyada geçerli değil. Halk bunu sorguluyor. Acaba kaç kişi bu seçimlere katıldı. Korkudan kimse seçime gidemiyor."

Başbakan Erdoğan Corrriere della Sera gazetesine atılan başlığın kendisine ait olmadığını, röportajın tamamını okunduğunda da böyle bir ifadenin olmadığının görülebileceğini belirterek, "Bu başlık röportajı yapan hanımefendiye aittir. Üzüntü ve teessüfümü bildirmek isterim" dedi.

Başkanlık sistemi

Erdoğan, başkanlık sistemi ile ilgili bir soruya da "Yeni anayasada böyle bir konu olacak mı bırakın bunu vatandaş, STK’lar tartışsın. Bize soruldu cevabını verdik. Ülkemiz için en hayırlısı ne ise o olsun" dedi.