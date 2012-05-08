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Interpol Haşimi için yakalama kararı çıkarttı

Interpol, Iraklı yetkililerin talebi üzerine Haşimi'nin ülkedeki terör saldırılarını finanse etmek ve bunlara yardım etmek şüphesiyle yakalanması için kırmızı bülten yayımladığını duyurdu

08 Mayıs 2012 14:48

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

Interpol'ün internet sitesinde, Iraklı yetkililerin talebi üzerine Haşimi'nin ülkedeki terör saldırılarını finanse etmek ve bunlara yardım etmek şüphesiyle yakalanması için kırmızı bülten yayımladığını duyurdu.

Interpol'ün kırmızı bülten yayımlaması, teşkilata üye 190 ülkede Haşimi'nin görüldüğü yerde tutuklanması anlamına geliyor.

Kırmızı bültenle Haşimi'nin uluslararası seyahatleri önemli ölçüde kısıtlanacak.

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