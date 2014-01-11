Bozdağ'dan HSYK teklifi açıklaması: Anayasa'da uzlaşılırsa bu teklif durabilir

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK'nın yapısında köklü değişiklikler öngören yasa teklifini, Anayasa konusunda uzlaşılırsa geri çekebileceklerini söyledi. Adalet Komisyonu'na katılan Bozdağ, "Siyasi partilerimiz bir anlayış birliği göstererek Anayasa’da değişiklik yapma konusunda uzlaşırlarsa bundan mutlu oluruz. Dün bazı arkadaşlar bu teklifin çekilmesi halinde bunun mümkün olacağını söylediler. Siyasi partiler grupları bir araya gelirler, mutabık kalınan bir metin ortaya çıkarıp Türkiye kamuoyuna deklare ettiklerinde elbette bu teklif durabilir, onun üzerinden gidilir ve Türkiye’nin arzu ettiği konsensüs ile bu tartışılan noktadan daha ideal ve ülkemiz için yararlı bir noktaya hep beraber gidebiliriz" şeklinde konuştu.

'Yargı, siyasi açıklama yapma rekabeti içindeydi'

Türkiye’de yargının hep tartışıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Gerçekten bir hukuk devletinin olduğu bir Türkiye’ye geçelim istiyoruz. Örneğin siyasal bir gündem ile ilgili HSYK bir açıklama yaptığı zaman Yargıtay, Danıştay daha şiddetli açıklama yapma rekabeti içindeydi. Türkiye bundan bunalmıştı.

'Yargı kurumları birbirlerinden bağımsız olmalı'

Biz Yargıçların savcıların bağımsızlığını ve tarafsızlığını temin etmemiz lazım. Yargıç dosyaya karşı tarafsız ve bağımsız olacak. Siyasi ideolojik kendi algılarına karşı da bağımsız olacak. Hem HSYK hem de Yargıtay’a karşı bağımsız olacak. Biz bunun böyle olması gerektiğine inandık. Biz böylesi bir yapı olmasını istedik. Herhangi bir partinin, düşüncenin, grubun arka bahçesi olmayan bir yapı olsun. Bugün geldiğimiz noktada bir yanlış düzeltilip başka yanlış devam ediyorsa, biz bu yanlışa göz yumalım dersek sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Tarafsız, yargısız bir yapıyı hep beraber ikame edelim.

'Anayasa'da uzlaşırsak...'

Siyasi partilerimiz bir anlayış birliği göstererek Anayasa’da değişiklik yapma konusunda uzlaşırlarsa bundan mutlu oluruz. Dün bazı arkadaşlar bu teklifin çekilmesi halinde bunun mümkün olacağını söylediler. Siyasi partiler grupları bir araya gelirler, mutabık kalınan bir metin ortaya çıkarıp Türkiye kamuoyuna deklare ettiklerinde elbette bu teklif durabilir, onun üzerinden gidilir ve Türkiye’nin arzu ettiği konsensüs ile bu tartışılan noktadan daha ideal ve ülkemiz için yararlı bir noktaya hep beraber gidebiliriz. Gelin beraber bu konuda birlikte bir güzel çalışmayı ortaya koyalım.

'HSYK'da, Meclis'te olmayan güç var'

HSYK’nın görevleri Anayasa’da tahdidi olarak sayılmıştır. HSYK Kanununa baktığınızda pek çok görevin HSYK’ya verildiğini görüyoruz. Meclise verilmemiş bir güç kanunla HSYK’ya verilmiş” açıklamasında bulundu.