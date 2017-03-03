Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: Tam anlamıyla faşist bir uygulama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki toplantısına izin verilmemesine ilişkin olarak "Almanya'daki skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu"na katıldı. Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı toplantıya izin verilmemesi Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilişkilendirilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bozdağ şunları söyledi: "İfade hürriyeti engellendi, hani siz demorkattınız?" derken, "Almanya teröristlerin sığınağı olmuştur. Almanya'daki skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. Teröristlerin ifade hürriyeti var da Adalet Bakanı'nın ifade hürriyeti yok mu? Türk yargısı Alman yargısından daha tarafsız, daha bağımsızdır."