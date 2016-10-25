Bozdağ'dan ABD'ye yeni deliller: Firari Adil Öksüz darbeyi onaylattı; firari albay "Emir Gülen'den" dedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gidiyor. Bozdağ'ın ABD'ye yeni deliler sunacağı belirtildi. Bozdağ’ın çantasında, firari Adil Öksüz’ün, darbeden hemen önce Pensilvanya’ya giderek darbe planını Gülen’e onaylatması, firari Albay İlhami Polat'ın "Emir büyük yerden. Fethullah Gülen’den geldi" dediğine ilişkin eşinin itirafı, ByLock mesajlaşmaları, 1 dolar simgesi ve kamera kayıtları gibi delillerin bulunduğu öğrenildi.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelecek olan Bozdağ, ilk iade isteminin yapıldığı 10 Eylül’ün ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 'FETÖ’cü itiraflarını içeren yeni delilleri mevkidaşına iletecek ve Gülen hakkında geçici tutuklama kararı verilmesini isteyecek.

ABD ziyaretinde Bozdağ’a, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, komisyon üyeleri AKP Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan ve MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu da eşlik edecek.

Bozdağ, yarın Türkiye saati ile 23.00’te ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelecek. Görüşmede, Gülen’in iadesine dair ABD’ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalarda elde edilen yeni bilgi ve belgeleri de aktaracak.

"Emir büyük yerden"

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Bozdağ görüşmede, daha önce ABD’li makamlara gönderilen, onlarca klasörden oluşan dosyaların eksiksiz incelenmesini ve bunların elenmeden, bütün olarak mahkemelere sunulmasını isteyecek.

10 Eylül’de Gülen’in tutuklanmasını talep ettiklerini ve 15 Temmuz’la bağlantısına yönelik kanıtları gönderdiklerini anımsatacak olan Bozdağ, elde edilen yeni delilleri de ilk elden ABD’li mevkidaşına verecek. Bozdağ’ın çantasındaki kanıtlardan bazıları şunlar:

"Gülen’e onaylattı"

- Firari Adil Öksüz’ün darbe girişiminden önce Pensilvanya’ya giderek, darbe planını Gülen’e onaylatıp Türkiye’ye ve daha sonra Akıncı Üssü’ne geldiği, buradan darbe girişimini organize ettiğine yönelik telefon ve ByLock kayıtları, pasaport kayıtları ve ifadeler.

- Gülen’in Öksüz ve örgüt imamlarıyla ilişkisine dair kayıtlar.

- Gülen’in beyin takımının ByLock adlı telefon sistemini kullandıkları, bu sistemin cemaate özel geliştirilerek kullanıldığına yönelik kayıtlar ve mesajlaşma dökümleri.

- 'FETÖ'den tutuklandıktan sonra itirafçı olan Hakim Suzan Polat’ın, firari eşi Albay İlhami Polat’la son görüşmesinde “16 Temmuz’du. Bana, ‘Beni affet. Emir büyük yerden. Fethullah Gülen’den geldi’ dedi. Evden ayrıldı” ifadesi. Bu şekilde, darbenin emrini Gülen’in verdiğine yönelik itirafçı ifadeleri.

Suikast girişimi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ile ilgili ortaya çıkartılan kanıtlar.

- Gülen’in devlete 1970’li yıllardan bu yana sistemli biçimde sızdığını, devlete yerleştirdiği elemanlarının abi-abla sistemiyle yönetildiğini gösteren kanıtlar.

- Gülen’in 17-25 Aralık’tan sonraki açıklamaları ve 15 Temmuz’a kadarki süreçte yaşananlar.

- Gülen cemaatinin önemli isimlerinin büyük bölümünün darbeden önce yurt dışına kaçması.

- ByLock, Eagle, 1 dolar gibi örgüte ait program ve semboller.

- Darbecilerin FETÖ adına Genelkurmay başkanları dahil üst düzey isimleri dinleyerek, kayıtları bağlı oldukları abi-abla, imamlara ulaştırdıklarına yönelik ifade ve kanıtlar.

Görüşmede, Bozdağ’ın Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak Gülen’in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı kaydedildi.

Gündemi yoğun

ABD’de çeşitli programlara katılacak olan Bozdağ, siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 27 Ekim Perşembe günü Washington’da gerçekleştireceği “15 Temmuz Darbe Teşebbüsü” konulu toplantısında konuşacak.

Bozdağ, cuma günü ise Anadolu Ajansı’nın darbe girişimiyle ilgili Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde düzenleyeceği “Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi”nin açılışını gerçekleştirecek.