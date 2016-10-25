Yeni Şafak: Adil Öksüz İncirlik Üssü'nde mi?

Darbe girişiminin kilit isimlerinden 'FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün, son olarak görüldüğü Sakarya Akyazı’dan alınıp İncirlik’e götürüldüğü iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin emniyet ve istihbarat birimlerinden edindiğini ileri sürdüğü bilgilere göre, Öksüz’ün uçaklarla ABD’ye kaçırıldığı üzerinde duruluyor.

Yeni Şafak gazetesinden Haluk Karakaya'nın haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi ve örgütün TSK imamı Adil Öksüz'ü arama faaliyetleri devam ediyor. Darbenin planlayıcısı Öksüz'ü yakalamak için Emniyet ve MİT'in Türk 'hacker'lardan oluşturduğu özel bir ekip çalışıyor. Emniyet ve istihbarat birimlerinin yaptığı aratıştırmalara göre, darbe girişiminin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen Öksüz'ün sığınabileceği noktalara dair iki güçlü iddia bulunuyor. İlk iddiaya göre, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin üssü Akıncı'da yakalanan ve serbest bıraklan Öksüz, İncirlik Hava Üssü'ne sığındı. Öksüz'ün, son olarak görüldüğü Akyazı'dan alınarak İncirlik Üssü'ne götürüldüğü belirtildi.

Kargo uçağıyla ABD'ye kaçırıldı

ABD ordusu tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nde askeri gizlilik kapsamında Türkiye'nin herhangi bir denetimi bulunmayışının Öksüz'ün özgürce saklanabileceği bir ortam oluşturduğu belirtiliyor. İncirlik Üssü'ne götürüldüğü öne sürülen Öksüz'ün buradan kargo uçaklarıyla ABD'ye kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.