Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Edep yahu" dedi; yanıt Özgür Özel'den geldi

Meclis Genel Kurulu'nda, dokunulmazlık teklifinin birinci maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, “Sen bizim bedenimizi çiğnemeden başkanlığı getiremezsin, nokta” ve "Senin ellerin kadar dişlerin de kanlı” sözlerine değinerek, “Bir sayın genel başkanının konuşması elinizi vicdanınıza koyun Kılıçdaroğlu'nun bugün konuşmasını Allah için vicdanınıza da sorun, bir genel başkana yakışan bir konuşma mıdır, şerefli, namuslu, haysiyetli bir dilin sahibine yakışan bir konuşma mıdır, ayıptır, ayıptır, edep yahu edep…” dedi. Bozdağ’ın sözlerine tepki gösteren CHP’li vekiller sıralara vurarak Adalet Bakanı’nı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir açıklama yaparak Bozdağ’a yanıt verdi. Özel, “Bizden bu konuda sert bir cevap almayı göze alıp Meclis'i karıştırmanın peşindesiniz ama ne sizin ne grubunuzun ne de bu Meclis'te görev yapan herhangi birisinin ağzına yakışmayan o üslubu iade ediyoruz” diye konuştu.

Bozdağ, kendisine yöneltilen sorularda, fezlekelerin Cumhuriyet savcıları tarafından hazırlandığını ifade ederken, “Bir suç ihbarı veya şikayeti varsa onun üzerine ya da resen başlatılan soruşturmalar üzerine hazırlanıp Adalet Bakanlığı’na, oradan Başbakanlık’a, oradan da TBMM'ye intikal ediyor. Yani herhangi bir savcı şu vekil şu partide veya şurada diye bir soruşturma açmıyor” dedi.

Adalet Bakanı, yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

“AK Parti az, diğer partilerde fazla olması sanki iktidar bunu yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya hak vermez. Çünkü iktidarın böyle bir yetkisi yok, böyle bir imkanı da yok. Böyle bir şey yapması da söz konusu değildir. Bu partimize ve hükümetimize dönük bir iftiradır. Demek ki AK Parti'nin içerisinde kanunlara uyma konusunda daha büyük bir hassasiyet gösteriliyor.”

Son soruyu soran milletvekilinin görüş ifade ettiğini belirten Adalet Bakanı, “Bu vesileyle ben de kendi görüşümü paylaşmak isterim. Siyasette hepimizin temiz dil kullanması son derece önemli. Dilimiz düzgün olursa meramımızı daha iyi anlatabiliriz. Hakaret ve küfür yaparak konuşmayı fikri acziyetin ifadesi olarak görürüm. Bir sayın genel başkanının konuşması elinizi vicdanınıza koyun Kılıçdaroğlu'nun bugün konuşmasını Allah için vicdanınıza da sorun, bir genel başkana yakışan bir konuşma mıdır, şerefli, namuslu, haysiyetli bir dilin sahibine yakışan bir konuşma mıdır, ayıptır, ayıptır, edep yahu edep…” dedi. Bu konuşma üzerine CHP'li vekiller Adalet Bakanı'nı tepki gösterdi.

Genel Kurul'da, Adalet Bakanı'nın sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bugün herkesin ekstradan kullandığı dile dikkat etmesi gerekiyor. Ama Sayın Bakan çok ciddi şekilde anlaşılıyor ki özellikle oylama sonucunda AKP Grubu’nda ortaya çıkan durum da sayın bakanı fevkalade rahatsız etmiş, bir kavganın parçası haline gelip burada gerginliği artırıp gerekirse Meclis'e yakışmayan görüntüleri ortaya çıkarıp bunun üzerinden kendi grubunu konsolide etme çabasında. Bizden de bu konuda sert bir cevap almayı göze alıp Meclis'i karıştırmanın peşindesiniz ama ne sizin ne grubunuzun ne de bu Meclis'te görev yapan herhangi birisinin ağzına yakışmayan o üslubu iade ediyoruz” dedi.