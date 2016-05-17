Yalçın Akdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yine kin kusmuş, bu nasıl bir terbiyedir?

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği "Senin ellerin kadar dişlerin de kanlı" sözlerini 'çok çirkin' ve 'ayıp' olarak nitelendirerek, "Hezeyan ve saldırganlıkla ortaya çıkan siyasi kudurmuşluk, bir tükenme halidir" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet sorunu olmaktan çıkıp, demokrasi sorununa dönüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Kılıçdaroğlu grupta yine kin kusmuş, hezeyanlarını sürdürmüş. Çok çirkin ve çok ayıp. Bu nasıl bir seviyedir, nasıl bir terbiyedir? Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirme ve bitirme projesini üstlenmiş görünüyor.



Hakaret etmeyi normal bir siyaset tarzı haline getirmeye çalışıyor. Bunu ne demokrasi kaldırır ne hukuk ne insani terbiye. Hezeyan ve saldırganlıkla ortaya çıkan siyasi kudurmuşluk, bir tükenme halidir. Siyasi cinnet geçirenler, sadece kendisine zarar verir."