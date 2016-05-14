Kılıçdaroğlu: Erdoğan beline kadar kanın ortasına oturmuş durumda!

Van’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan çatışmalara ilişkin “Bütün olaylar oluyor, kan gövdeyi götürmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beline kadar kanın ortasına oturmuş, her gün insanlar kan gölünün içinde hayallerini kaybediyor” dedi.

TOBB 72. Genel Kurulu’nda başkanlık konusunda yaptığı, “Başkanlık sistemi kan dökmeden gelmez” sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir kişi konuşacak ona göre milletvekilleri listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemi istiyormuş. ‘Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsin’ dedim. Evet, aynı şeyi yine söylüyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bütün olaylar oluyor, kan gövdeyi götürmüş, beyefendi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) beline kadar kanın ortasına oturmuş, her gün insanlar kan gölünün içinde hayallerini kaybediyorlar.

Analar ağlamayacakmış, ağlamayacak anne kalmadı, bütün bunları bir tarafa bırakmış, ‘illa başkan olacağım’ diyor. 14 yıldır memleketi tek başına yönetiyorsun. 14 yılda yapmak isteyip de yapamadığın ne oldu?

Odalar birliğinde konuştum. Tutturmuş illa başkan olacağım. Şunları söyledim. Bir kişi konuşacak Türkiye susacak, bir kişi konuşacak hâkim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak ona göre milletvekilleri listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemi istiyormuş.

Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsin dedim. Evet, aynı şeyi yine söylüyorum. Ülkemizi seviyoruz. Bizimle aynı düşüncede olsun olmasın, bütün insanların özgürce düşüncelerini ifade etmesini istiyoruz.

‘TRT bir kanal açsın, adına RTE kanalı desin’

Öğretim üyeleri bildiri imzaladı diye hepsini vatan haini ilan ettiler. Birbirimizi nasıl dinleyeceğiz. Samimi olarak düşüncelerimiz nasıl birbirimize aktaracağız. Kendisini muhatap almıyoruz.

Ankara’ya gidince bir kanun teklifi verelim, TRT bir kanal açsın, adına RTE kanalı desin. Sansürsüz olsun, sarayda gezerken, tuvalete giderken, konuşurken, malı götürürken hepsini naklen versinler. Biz de kurtulalım o da kurtulsun.

‘Davutoğlu’nu arkadan hançerledi’

Bunlarda arkadan hançerleme geleneği var. Necmettin Erbakan’ı, Muammer Kaddafi’yi, Esad’ı arkadan hançerledi. En son örnek Başbakan Davutoğlu. Çağırdı elinde hançer, arkadan hançerledi. Sen arkadan hançerlemeyi seviyorsun çünkü senin yüreğinde insan sevgisi yok.

Türkiye tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyoruz. Koskoca ülkenin geleceği bir kişinin iki dudağı arasında. Buna asla izin vermeyeceğiz. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Demokrasinin bedelleri var, o bedelleri ödemeye hazırız. Hapse atarlarmış. Atmazlarsa namerttirler.

‘Ne boyunuz ne de kilonuz laikliği kaldırmaya yetmez’

Meclis Başkanı ‘laiklik anayasadan çıkmalıdır’ dedi. Müslümanı Müslümana kırdırıyorsun, utanmıyor musun? Şimdi kalkmış ‘laikliği kaldıracağım’ Ne senin boyun ne de kilon buna yetmez. Kusura bakma.

Baskı yapıyorlar, bizim korkacağımızı sanıyorlar. Bizi yıldıramazsınız. Fezleke düzenleyeceklermiş. Sevsinler senin savcılarını, senin savcılarından korksaydık siyasete girmezdik. Bizim 81 il başkanını Van’da toplamamızın ayrı bir önemi var. Türkiye’yi bir bütün olarak görmek istiyoruz. Biz biriz ve kimse bizi ayıramaz.

Terör, bölgenin en ciddi olayı. Defalarca söyledim, terör kimden nereden gelirse gelsin hangi amaçla gelirse gelsin, insan olarak, parti olarak, yol arkadaşlarımız olarak terörün her türlüsüne karşı çıkacağız, terör bir insanlık suçudur.

‘Türkiye 14 yılda kan gölüne döndü’

Nasıl oldu; 14 yıl içinde Türkiye kan gölünün içinde kendisini gördü. Bu tabloyu kim TC vatandaşlarının önüne koydu. Hakkârili, İstanbullu kardeşim de bu soruyu sormak zorundadır. Ne oldu Türkiye’ye? ‘Efendim, terörü bitireceğiz’, eyvallah dedik, kredi açıyoruz dedik, yol haritası gösterdik, bununla çözmeyeceğiz dediler. Çözdüler mi? Hayır.

Tarihin en zengin kültürü burada, Van’da. Gidin kalesine, ovalarına, yaylalarına, turist mi var? Niye gelmiyor? ‘Patlayan bombalar…’ Hayır, efendim sorun Türkiye’nin bozulan imajı. 6 milyon işsizimiz var, işsizliğin en yoğun olduğu bölgeler bu bölgeler, bu kadar gencecik çocuğumuz işsiz, eğitimli işsizler bunlar. Üniversiteyi bitirmiş, çocuk hala babasının eline bakıyor, hala işsiz. Bu mudur Türkiye’yi iyi yönetmek? Sadece ben değil, her birimiz tek tek bunu anlatmalıyız, söylemeliyiz.

Bu sorunu ancak ve ancak CHP çözer. Bu sorunu çözmeye kararlıyız, bizim dışımızda başka bir parti çözemez. CHP, Kuva-yı Milliyecidir”

‘İkiyüzlü politikalar izliyorlar’

İsrail ile barışmak için, ‘Özür dileyecek, Gazze’ye uygulanan ambargo kaldırılacak’ dediler. Ne yaptılar kapalı kapılar ardında, İsrail’e NATO’nun yolunu açtılar. Bunlar tamamen ikiyüzlü politikalar izliyorlar.

Ne yaptı İsrail, ablukayı mı kaldırdı, tazminat mı ödedi? Niye bu ödünleri veriyorsun? O allayıp pullayıp kahramanlık edebiyatı yaptığı günlerde İsrail’i baş düşman ilan etmişti, şimdi İsrail’e muhtacız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir başka devlete muhtaç hale geldiyse otur da utan. Ne diyordu, ‘ben komutanım ‘ diyordu. Sen ancak tenekeden komutan olursun."