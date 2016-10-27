Bozdağ: ABD, Gülen'i iade etmezse ilişkiler çok kötü biçimde etkilenir!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin görüşmeler yapmak için gittiği ABD’de yaptığı açıklamada "Fethullah Gülen'in başka bir ülkeye kaçış arayışı içinde olduğuna dair elimizde güçlü istihbarat bilgileri var. Kanada, Belçika, Norveç, Brezilya gibi bazı ülkelerde yer arayışı var" dedi.

Bozdağ, "Eğer Türkiye'de bu kadar suç işlemiş, bu kadar cinayette eli olan ve halen terör eylemlerine devam eden bir terör örgüt liderinin iadesine karar verilmezse Türk-Amerikan ilişkileri çok kötü bir biçimde etkilenir" dedi.

ABD'den NTV canlı yayınına konuk olan Adalet Bakanı Bozdağ, Hüseyin Günay'ın sorularını yanıtladı. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Gülen'in iadesi konusunda ABD'li mevkidaşınızla bir araya geldiniz. Uzun sayılabilecek bir görüşmeydi. Ön plana neler çıktı, neler konuşuldu?

Öncelikle terörizmle etkin mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin önemi üzerine konuştuk. Çünkü Türkiye eş zamanlı, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bizim tecrübemiz terörizmde etkin sonuç alabilmek için uluslararası etkin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun için ABD ile Türkiye'nin dost ve müttefik iki ülke olarak bu işbirliğini daha da güçlendirerek devam ettirmesinin altını çizdik. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yapısı hakkında Sayın Bakan'a aktarma imkanı bulduk ve bu örgütün işleyişiyle diğer örgütlerden farklı olduğunu özellikle vurguladık. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü gerçekleştiren bu örgütün ülkemizde 241 kişiyi öldürdüğünü 2194 vatandaşımızı yaraladığını ve büyük zararlar verdiğini, bu darbe teşebbüsünün sevk ve idarecisinin, bütün bu cinayet ve yaralamaların birinci failinin Gülen olduğunun altını çizdik. Türkiye'nin bu noktada ABD'den beklentilerini ifade ettik. Hem iade anlaşması üzerinde değerlendirmelerimiz oldu karşılıklı hem de bizim taleplerimiz üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. İadesi, iade amacıyla tutuklanması, geçici tutuklama ve şu anda Pensilvanya'da terör örgütünü fiilen yönetmeye devam eden terörist Fethullah Gülen'in bu serbestliğinin sınırlandırılması ve buna izin verilmemesinin altını çizdik. Dost ve müttefik bir ülkede yine dost ve müttefik olan bir ülke aleyhine terör faaliyetlerini, televizyonlara röportaj vermek, video konferanslarla mesajlar iletmek, gizli mesaj ve talimatlar yollamak, algı operasyonları yapmak ve Türkiye'de başkaca terör faaliyetlerine emir talimat ve komuta etme noktasında çok büyük serbestlik var. Bunun kısıtlanmasının önemli olduğunun altını çizdik.

Beraberinizde yeni deliller-dosyalar getirdiğinizi belirttiniz. Bu deliller 15 Temmuz darbe girişimine mi ait yoksa daha önceki süreci mi kapsıyor?

15 Temmuz'a ilişkin geçici tutuklama istedik. 4 ayrı dosyada da iade talebimiz var.

İki ülke arasında bir komisyon kurulması mümkün mü?

Adli yardımlaşmaya bakan bir birim var. Dün Sayın Bakan bu konularla ilgili 5 ayrı savcı görevlendirdiğini ifade ettiler.

Siz ABD Adalet Bakanı'ndan nasıl bir izlenim aldınız, darbenin ardında Fethullah Gülen'in olduğuna inanıyorlar mı veya sunmuş olduğunuz delillere bakış açıları nelerdir?

Ben ona girmek istemem doğru da görmem. Kendi düşüncelerimizi en üst seviyede Sayın Bakan'a ilettik. Niyet okuma yapmayı doğru görmüyorum. İade şartları olup olmadığına mahkeme karar verecek. Yargısal süreçlerin hızlandırılmasını istiyoruz.

İade süreci uzadıkça başka bir endişe akıllarda beliriyor Fethullah Gülen başka bir ülkeye kaçarsa? Siz bu konudaki endişelerinizi dile getirdiniz. Nedir istihbaratınız?

Başka bir ülkeye kaçış arayışı içinde olduğuna dair elimizde güçlü istihbarat bilgileri var. Kanada, Belçika, Norveç, Brezilya gibi bazı ülkelerde yer arayışı var.