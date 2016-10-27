Bozdağ, ABD’li mevkidaşına ‘suçluların iadesi anlaşması’ tablosu hediye etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Loretta Lynch'e, 1874 tarihli Osmanlı ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşması tablosu hediye etti.

Bakanlıktan, Bozdağ'ın ABD Adalet Bakanı Lynch ile 1 saat 35 dakika süren görüşmesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Öte yandan Bozdağ, ABD Adalet Bakanına 1874 tarihli Osmanlı ile ABD arasındaki suçluların iade anlaşması tablosu hediye etti.

Bakanların görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşmanın yanı sıra güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Lynch ile Bakan Bozdağ bilhassa Türkiye-ABD Suçluların İadesi Anlaşması'na göre iki ülke arasındaki iadelerin yargı sürecine bağlı olduğunu ve talep edilen ülkenin delil standartlarını karşılamasını ele aldı. Her iki bakan, bakanlıklarının devam eden yakın ve tam iş birliğini sürdürecekleri taahhüdünde bulundu."