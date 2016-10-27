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Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı ile Gülen'in iadesini görüştü

Bozdağ, “Terörist Gülen'in iade edilmemesi veya iade sürecinin zamana yayılması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir" demişti

27 Ekim 2016 04:05

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile Fetullah Gülen’in iade konusunu ele almak üzere bir araya geldi.

Gülen’in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Bakan Bozdağ, bugün ABD’li mevkidaşı Lynch ile ABD AdaletBakanlığında görüştü. İki bakan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bozdağ, ABD’ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lynch ile FETÖ kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bir numaralı faili Gülen'in iadesini görüşeceklerini” söylemişti.

ABD'ye daha önce 4 iade dosyası gönderdiklerini, darbe teşebbüsüyle ilgili de geçici tutuklama talebini ilettiklerini ifade eden Bozdağ, “Türkiye'nin hassasiyetlerini birinci elden ABD'nin en üst düzey yetkilisine aktarma fırsatı bulacaklarını dile getirmişti.

Bozdağ, Türkiye ile ABD arasındaki iade anlaşması kapsamındaki karşılıklı hükümlerin de üzerinde durarak, terörist Gülen’in iadesi için gerekli olandan fazla delil bulunduğunu” kaydetmişti.

Bozdağ, “Terörist Gülen'in iade edilmemesi veya iade sürecinin zamana yayılması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Biz istiyoruz ki Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, bir terörist yüzünden olumsuz bir noktaya gelmesin." ifadesini kullanmıştı.

 

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