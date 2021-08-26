Bozcaada'da Genco Erkal ve Şevket Çoruh'un sahne alacağı tiyatro oyunları engellendi!

Bozcaada Kalesi'nde sahneye çıkacak usta oyuncu Genco Erkal ve Şevket Çoruh'un tiyatro oyunları, festivale iki gün kala, 'Bozcaada Kalesi’nin yoğun katılımlı etkinliklere kalenin fiziki şartları müsait değil” gerekçesi ile engellendi. Ada'da yaşayanların tepkisi üzerine oyunlar Cumhuriyet Meydanı'na taşındı.

27-29 Ağustos tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek olan NOTFEST Tiyatro Festivali’nde Genco Erkal ve Şevket Çoruh usta sanatçılar Bozcaada Kalesi’nde sahne alacaklardı.

Cumhuriyet Meydanı'na taşındı

BirGün gazetesinden Serkan İlik'in haberine göre; alınan karar sonrasında ise oyunların sahneleneceği yer bulmakta zorlanan festival ekibi, son çare usta sanatçıların sahneleyeceği oyunları, fiziki olarak şartları çok zor olan Cumhuriyet Meydanı’nda sahneleneceğini açıkladı.

Genco Erkal'dan paylaşım

Usta oyuncu Twitter’da konu ile ilgili haberi alıntılayarak “Her yerde her fırsatta karşımıza çıkıyorlar” dedi.

Genco Erkal hakkında hapis cezası istenmişti

Geçtiğimiz günlerde Erkal hakkında yıllar önce attığı bir tweet nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Karar büyük bir tepki toplamıştı.

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