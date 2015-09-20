"Boynukalın'ın aday olmamasını Davutoğlu istemiş"

Hürriyet’e saldırıda grubu yönlendiren İstanbul Milletvekili ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın’ın 1 Kasım aday listesinde yer almamasını Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istediği öne sürüldü. Davutoğlu’nun, Boynukalın’ın gençlik kollarında çalışmalarına devam etmesini istediği iddia edildi. Boynukalın, listeler açıklandıktan sonra "Bütün enerjimi gençlik siyasetine yoğunlaştırmak adına; önceden de istişare ettiğimiz üzere Başbakanımızdan affımı istedim" demişti.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın AKP'deki aday listelerinin hazırlanma sürecine ilişkin kulis haberi şöyle:

AKP, milletvekili aday listelerini hazırlarken 7 Haziran’daki gibi cemaate yakın isimlerin sızmasını önlemek için özel bir çalışma yaptı, adaylar tek tek taramadan geçirildi. Cemaate yakın olduğu ileri sürülen, ancak sonradan farkedildiği için 7 Haziran’da milletvekili seçilmesi önlenemeyen Konya Milletvekili Rüveyde Gülseren Işık, liste dışı bırakıldı. 41 kadın milletvekilinden 10’u listede yer almazken, türbanlı 18 vekilden 15’i yeniden aday gösterildi. Yönetimin aday yapılmayan milletvekillerini listelerin YSK’ye sunulmasının ardından arayarak “Bunu bir nöbet değişimi olarak görün” mesajı verdiği öğrenildi.

AKP’de mevcut 258 milletvekilinden 53’ü liste dışı kaldı. Bu milletvekillerinin 31’i ise ilk kez 7 Haziran’da vekil seçilen isimler oldu. Söz konusu 31 isim, 1 Kasım seçimiyle birlikte yalnızca 5 ay milletvekilliği yapmış olacak. 20 ve 21. dönemlerde milletvekilliği yapan Turhan Alçelik dışında “2 yıl vekil yapmış olma” koşulu nedeniyle milletvekilliği emekliliğinden yararlanamayacak olan isimler şöyle: Sadullah Kısacık, Remziye Sıvacı, Nevzat Palta, Mehmet Atay, Şemsettin Emir, Serpil Bulut, Talha Erol Durmaz, Mehmet Alğan, Osman Can, Hüseyin Yayman, Ethem Tolga, Özlem Zengin, Abdürrahim Boynukalın, Uğur Işılak, Mustafa Afşin Yazıcıoğlu, Cemil Şeboy, Mehmet Uçum, Ahmet Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Hamdi Irmak, Cemalettin Kaflı, Rüveyde Gülseren Işık, Mustafa Muhammet Gültak, Muhsin Kızılkaya, Hasan Kökten, Ali İnci, Mazhar Bağlı, Hamide Sürücü, Fatma Gaye Güler.

'Cemaate önlem'

AKP, listeleri hazırlarken cemaate yakın isimlerin farkında olunmadan aday yapılmaması için önlem aldı. 550 milletvekili adayı tek tek güvenlik taramasından geçirildi, cemaatle bağlantısı olup olmadığı araştırıldı. 7 Haziran seçiminde Konya’dan seçilen Rüveyde Gülseren Işık’ın cemaatçi olduğu ileri sürülmüştü. Aday listesinin YSK’ye verilmesinden sonra cemaatle bağlantılı olduğu saptanan Işık’ın adaylıktan çekilmesi için girişimde bulunulduğu, ancak Işık’ın yurtdışına çıkması üzerine kendisine ulaşılamadığı ileri sürülmüştü. Listelerin kesinleşmesi üzerine Işık’ın milletvekili seçilmesini önleyemeyen AKP yönetimi, milletvekili aday tanıtım töreninde Konya adayları açıklanırken Işık’ı yok saymıştı. Işık’ın ismi ve fotoğrafı, diğer adaylar arasında yer almamıştı.

Başörtülüler korundu

AKP’de liste dışı kalan 53 milletvekilinden 10’unu kadın vekiller oluşturdu. 18 türbanlı milletvekilinden ise Özlem Zengin, Sevde Beyazıt Kaçar ve Hamide Sürücü liste dışı kaldı. 2011 seçimlerinden sonra TBMM’ye ilk kez türbanlı gelen 6 vekilden ise yalnızca Canan Candemir Çelik listeye girebildi.

'Davutoğlu istemedi'

Hürriyet’e saldırıda grubu yönlendiren İstanbul Milletvekili ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın’ın listede yer almamasını Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istediği öğrenildi. Davutoğlu’nun, Boynukalın’ın gençlik kollarında çalışmalarına devam etmesini istediği belirtildi.

‘Aman küsmeyin’

AKP yönetiminin, aday yapılmayan milletvekillerini listelerin YSK’ye sunulmasının ardından arayarak “Listede yoksunuz ama birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunu bir nöbet değişimi olarak görün” diyerek gönüllerini almaya çalıştığı öğrenildi.

Doğu ve Güneydoğu’da yerel isimleri listelere taşınırken, Diyarbakır 5. sıradan aday gösterilen Tahsin Arslan, kentte “Hamo Ağa” olarak tanınan 4 eşli Mehmet Arslan’ın 56 çocuğunun en büyüğü. Baba Arslan’ın 300 torununun olduğu belirtiliyor.