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Arınç: Oscar ödüllü Tosun Paşa'ya sansür çok yazık olmuş!

Bülent Arınç, Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından kesilmesini olağan karşıladı. Arınç, 'bu filmi bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum' dedi

07 Kasım 2013 11:55

TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Tosun Paşa filminin sansürlenmesiyle ilgili "Böylesine Oscar ödüllü bir filmin kesintiye uğraması çok yazık olmuş" dedi.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, Bülent Arınç'a TRT’de yayınlanan, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda’nın yer aldığı ‘Tosun Paşa’ filminin hamamda geçen dört dakikalık bölümünün neden kesildiğini sordu. Soruya alaycı bir cevap veren Başbakan Yardımcısı, “Herkes bana bunu soruyor. Bu filmi bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Böylesine Oscar ödüllü bir filmin kesintiye uğraması çok yazık olmuş tabi” dedi.

Plan Bütçe Komisyonu’nda geçen tartışmada Arınç'ın cevabına sinirlenen muhalefet vekilleri ise "filmin Oscar almamış olsa da bir klasik olduğunu" belirttiler. Bülent Arınç konuyla ilgili son olarak, “TRT o sahneleri uygun bulmamış olabilir ya da başka bir yayın için kesinti yapmak zorunda kalmış olabilir” dedi.

 

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