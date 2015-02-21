"BOTAŞ işçileri 'yemekhane kirlenmesin' diye yemeklerini dondurucu soğukta yiyor"

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) Kars'taki şantiyesinde çalışan işçilerin, 'yemekhane kirlenir' gerekçesiyle içeri alınmadığı, eksi 10 derecede dışarıda yemek yedikleri iddia edildi. Uygulamayı 'insanlık dışı' olarak niteleyen işçiler, dondurucu soğukta yemek yemelerini cep telefonuyla kaydetti.

BOTAŞ şantiyesinde işçi olarak çalışan elektrik ustası Ziya Sancak, birkaç gün önce kötü şartlar nedeniyle şantiyeden ayrılarak İstanbul'a geldiğini belirtti.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sancak, "Ben devletin işi olan BOTAŞ'ta çalışıyorum ama görüntülerde gördüğünüz gibi rezil şartlarda. Ne bir iş pantolonu, ne bir iş ayakkabısı. Yemeği zaten donmuş olarak yiyoruz. Üstelik çeşitli bahanelerle çalışan arkadaşlarımızın 45 gündür alacaklarını vermiyorlar. Ana taşeron firmaya geldiğimizde de bizi ofisten kovuyorlar. Devletin bir an önce bu işe el uzatmasını istiyorum. Çalışırken bir arkadaşımızın eli çatladı, şantiyede bulunan ambulans dahi bizi hastaneye götürmedi. Ben ve birkaç arkadaşım 45 gündür Kars ve Erzurum'daki şantiyelerde çalışıyorduk ancak 3 aydan bu yana çalışan işçiler var. İşçilerin prefabrik konteynerleri kirleteceği söylenerek yemekhanelere alınmıyorlar ve yemeklerini dışarıda dondurucu soğukta yiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bizler ailemizi geçindirmek için oralara giderek zor şartlarda çalışıyoruz, ancak insanlık dışı muamelelere maruz kalıyoruz." diyen Sancak, "Buna rağmen paramızı da alamıyoruz. Gitmediğim yer kalmadı, başbakanlığa kadar bile gittim ama beni kimseyle görüştürmediler. Baştan yemeklerimizi yemekhanede yiyorduk. Sonradan ne olduysa arkadaşlarımız dışarıya atıldılar. Yaklaşık 15-20 gündür dışarıda kar üzerinde yemek yiyoruz. Soğukta yemekler de donuyor zaten. Devlet devletliğini yapsın, bakanlık bakanlığını yapsın. Ana firma taşeronu suçluyor, taşeron firma da ana firmayı suçluyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada işçiler, şantiyedeki hallerini cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, soğuktan donan yemekleri yemeye çalışan işçiler dikkat çekiyor.