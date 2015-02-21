T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"BOTAŞ işçileri 'yemekhane kirlenmesin' diye yemeklerini dondurucu soğukta yiyor"

İşçilerin 'yemekhane kirlenir' gerekçesiyle içeri alınmadığı, eksi 10 derecede dışarıda yemek yedikleri öne sürüldü

21 Şubat 2015 17:39

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) Kars'taki şantiyesinde çalışan işçilerin, 'yemekhane kirlenir' gerekçesiyle içeri alınmadığı, eksi 10 derecede dışarıda yemek yedikleri iddia edildi. Uygulamayı 'insanlık dışı' olarak niteleyen işçiler, dondurucu soğukta yemek yemelerini cep telefonuyla kaydetti.

BOTAŞ şantiyesinde işçi olarak çalışan elektrik ustası Ziya Sancak, birkaç gün önce kötü şartlar nedeniyle şantiyeden ayrılarak İstanbul'a geldiğini belirtti.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sancak, "Ben devletin işi olan BOTAŞ'ta çalışıyorum ama görüntülerde gördüğünüz gibi rezil şartlarda. Ne bir iş pantolonu, ne bir iş ayakkabısı. Yemeği zaten donmuş olarak yiyoruz. Üstelik çeşitli bahanelerle çalışan arkadaşlarımızın 45 gündür alacaklarını vermiyorlar. Ana taşeron firmaya geldiğimizde de bizi ofisten kovuyorlar. Devletin bir an önce bu işe el uzatmasını istiyorum. Çalışırken bir arkadaşımızın eli çatladı, şantiyede bulunan ambulans dahi bizi hastaneye götürmedi. Ben ve birkaç arkadaşım 45 gündür Kars ve Erzurum'daki şantiyelerde çalışıyorduk ancak 3 aydan bu yana çalışan işçiler var. İşçilerin prefabrik konteynerleri kirleteceği söylenerek yemekhanelere alınmıyorlar ve yemeklerini dışarıda dondurucu soğukta yiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bizler ailemizi geçindirmek için oralara giderek zor şartlarda çalışıyoruz, ancak insanlık dışı muamelelere maruz kalıyoruz." diyen Sancak, "Buna rağmen paramızı da alamıyoruz. Gitmediğim yer kalmadı, başbakanlığa kadar bile gittim ama beni kimseyle görüştürmediler. Baştan yemeklerimizi yemekhanede yiyorduk. Sonradan ne olduysa arkadaşlarımız dışarıya atıldılar. Yaklaşık 15-20 gündür dışarıda kar üzerinde yemek yiyoruz. Soğukta yemekler de donuyor zaten. Devlet devletliğini yapsın, bakanlık bakanlığını yapsın. Ana firma taşeronu suçluyor, taşeron firma da ana firmayı suçluyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada işçiler, şantiyedeki hallerini cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, soğuktan donan yemekleri yemeye çalışan işçiler dikkat çekiyor.

ETİKETLER

botaşsoğuktayemekyemekhanekirlenir

İlgili Haberler

TOKİ bünyesindeki 9 işçinin çalıştığı şirkette 7 yönetim kurulu üyesi

Sayıştay'ın raporuna göre, 9 işçinin çalıştığı TOKİ bünyesindeki şirkete 7 üye atanarak şirketin personel gideri 1,5 milyon liraya yükseldi

İstanbul beyaza büründü; kar küreme aracıyla kaza geçiren 1 işçi yaşamını yitirdi

Türkiye, Sibirya’dan gelen çok soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24