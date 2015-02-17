İstanbul beyaza büründü; kar küreme aracıyla kaza geçiren 1 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı çalışan, işçilerden ikisi bir saat önce kar küreme aracıyla kaza geçirdi. İşçilerden Seyfettin Opçin yaşamını yitirdi. Yaralı olan diğer işçi ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Türkiye, Sibirya’dan gelen çok soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Bugünden itibaren kuzey ve batıda sıcaklık 6-10 derece düşecek. Marmara, Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul'da İDO ve THY'nin birçok seferi iptal edildi. Meteoroloji, İstanbul'da 10-25 cm arasında kar kalınlığının oluşabileceğini duyurdu. Yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferleri kısa bir süre iptal edildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, beklenen Sibirya soğukları yurtta etkili olmaya başladı. Çok sayıda kentte beklenen yoğun kar yağışı başladı. Bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın Güney ve Kıyı Ege ile Van ve Hakkâri dışında kalan ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların; iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde de kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; bugünden itibaren ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 6 -10 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın ve Perşembe günleriyse Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde devam etmesi beklenen yağışların; genellikle kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasının cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün başlayan kar yağışlarının; etkisini arttırarak Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Malatya ile Sivas'ın batısı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğini açıkladı. Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışlarının başta ulaşım olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklar ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da 25 cm kar kalınlığı bekleniyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda halen yağmur şeklinde devam eden yağışın bugün akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde devam edeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren ise yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte İstanbul il genelinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

112 santime kadar çıktı

Dün geceden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını Konaklı'da 112, Palandöken ve Sarıkamış'ta 105 santime çıkardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ağrı'da 48, Muş'ta 27, Erzurum'da 20, Kars'ta 16, Ardahan'da 15 santimetreyi buldu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Öte yandan kar kalınlığının 10 santime ulaştığı Ardahan'ın Posof ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara esnaf yem verdi. Esnaf özellikle karlı günlerde sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek yardımında bulunuyor.

Çarşamba günü kar yağışının etkisini arttıracağı ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla ve zaman zaman kuvvetli kar sağanağı şeklinde devam edeceği bekleniyor. Bu süre zarfında kar yağışlarının, ilçe bazında değişiklikler göstermek üzere yerde 10-25 cm arasında kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Zaman zaman fırtına şeklinde esecek kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, yoğun kar yağışının neden olabileceği kara, hava, deniz ulaşımında aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Beklenen kar İstanbul’da başladı

Saat 04.30’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle, Sarıyer ve Üsküdar’ın yüksek kesimleri karla kaplandı; evlerin çatıları beyaza büründü. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları da, önceden belirlenen ana arterlerde hazır bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte de görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji vatandaşları, zaman zaman fırtına şeklinde esecek kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, yoğun kar yağışının neden olabileceği kara, hava, deniz ulaşımında aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Vapur seferleri bir süre iptal edildi

Yoğun tipi nedeniyle iptal edilen Şehir Hatları'nın vapur seferleri 11.15 itibariyle yeniden seferlerine başladı.

İBB’den “kar” alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve fırtına uyarıları üzerine AKOM karla mücadele çalışmaları için alarma geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada kar yağışıyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

''Gece yarısından itibaren İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve karla karışık yağmur, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ve Atık yönetim müdürlüğü ekipleri kış çalışmalarında 4 bin 815 personel bin 28 araç ile karla mücadele ve yolların açık tutulması için hazır bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu "KÖY TİM"leri ise köylerde kar kürüme çalışmaları muhtarların kontrolüne yapılıyor. Kar yağışı İstanbul'da bölgesel olarak zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.''

THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın için yapılması planlanan 123 iç ve dış hat seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da her iki havalimanında yaşanan meteorolojik hadise nedeniyle 17-18 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri istendi. Bu arada Atatürk Havalimanı üzerinde ara ara güneş yüzünü gösterdi. Atatürk Havalimanı'nın güney yönünde olan Marmara Denizi üzerinde güneş parlarken Kuzey yönünde kara bulutlar ilginç manzara oluşturdu.

Doğu'da kar yağışı etkili

Doğu Anadolu Bölgesi’ni de Sibirya soğukları vurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere geceleri 20, gündüzleri ise 10 derece dolaylarında olması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede dün başlayan kar yağışı, sabah etkisini artırdı.

Yağış, D-100 karayolunun Bolu Dağı, Polisevi, Seymenler, Karanlıkdere ve Bakacak ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Okulların tatil edildiği iller

* Zonguldak'ta merkez ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

* Samsun'da il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Samsun Valiliğinin açıklamasında, geceden bu yana etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de söz konusu günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

* Ordu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

* Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki okular bugün tatil edildi. Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu’da tüm ilk ve orta dereceli okullar, Doğanyurt ve Küre’de taşımalı eğitim yapan okullar kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi. Cide ise taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.



* Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

* Sinop’ta il merkezinde taşımalı eğitim gören okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

Hava muhalefeti sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferleri iptal edildi. Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.