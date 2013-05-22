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Dünya

Boston saldırısı şüphelisi öldürüldü

Boston'da maraton koşusu sırasında 3 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili şüpheli bir kişinin öldürüldüğü belirtildi

22 Mayıs 2013 21:43

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Nisan ayında Boston Maratonu’nu bombalı saldırılarla kana bulayan Tsarnaev kardeşlerle bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Boston kentinde 16 Nisan’da düzenlenen maratonda düzenledikleri bombalı saldırıyla 3 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olan Tamerlan ve Dzhokhar Tsarnaev kardeşlerle bağlantısı olduğu düşünülen bir kişi, Orlando kentinde öldürüldü.

BBC’nin haberine göre, FBI’dan yapılan açıklamada, FBI ajanlarının ‘görev esnasında’ çatışmaya girdikleri şüpheliyi öldürdüklerini açıkladı.

NBC News, adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ‘şüphelinin FBI ajanlarına saldırmaya çalıştığını’ belirtti.

Adı açıklanmayan yetkililer ve Orlando’da vurulan şüphelinin bir arkadaşı, söz konusu kişinin Salı günü öldürüldüğünü açıkladı. Şüphelinin adının İbrahim Todashev olduğu öğrenildi.

Todashev’in bir arkadaşı, yerel basına verdiği bilgide, ‘arkadaşının Boston bombalamaları hakkında önceden sorgulandığını’ söyledi.

Tamerlan Tsarnaev, bombalamalardan birkaç gün sonra polisle girdiği çatışmada öldürülürken, hapishanede bulunan Dzhokhar Tsarnaev mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.

 

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