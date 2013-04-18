Boston'danki kanlı maraton saldırısında ilk tutuklama

ABD'li yetkililer, 3 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı Boston saldırısının faili olduğu tahmin edilen bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Boston’da hafta başı yaşanan bombalı saldırının ardından ABD, şimdi de Beyaz Saray ve Amerikan Senatosu’nu hedef alan zehirli mektup saldırısının şokunu yaşıyor. Olay 2001’deki 11 Eylül saldırılarının kopyası gibi. İkiz Kuleler ve Pentagon’a düzenlenen saldırılardan bir hafta sonra o zaman da Senato’ya şarbonlu mektuplar gönderilmiş ve biyoterörist ataklar sonrası beş kişi ölmüştü.

ABD Gizli Servisi'nin sözcüsü Edwin Donovan bu akşam saatlerinde, dün Beyaz Saray'ın dışındaki posta merkezine "şüpheli madde" içeren bir mektup geldiğini belirtti. FBI, yapılan ilk incelemelerde söz konusu maddenin risin olduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

Her iki mektubun da 8 Nisan tarihinde aynı kişi tarafından, ABD’nin muhafazakâr güney eyaletlerinden Tennesse’nin en büyük şehri Memphis’ten gönderildiği bildirildi. Associated Press tarafından ele geçirilen FBI istihbarat raporuna göre, "Ben KC ve bu mesajı onaylıyorum" diye imzalanan mektuplarda, "Bir yanlışı görüp de bunu ifşa etmemek, devam etmesi için ona sessiz bir ortak olmak demektir" yazıyordu.

Şüpheli bir kişi sorgulandı

Gizli Servis Sözcüsü Donovan'ın açıklamalarının geldiği dakikalarda, Senato binasının bazı bölümleri de şüpheli zarflar nedeniyle boşaltıldı.

CNN'in haberine göre, polis Senato binası yakınlarında yakaladığı sırt çantalı bir kişinin ifadesini aldı. Çantasından kapalı zarflar çıkan ancak akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen bu kişinin, dün gönderilen şüpheli mektuplarla ilgilisi olmadığı tahmin ediliyor.

Gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, risin içerikli zarfların, Boston saldırısıyla ilgisi olup olmadığının FBI tarafından araştırıldığını söyledi.

FBI'dan yapılan açıklamada ise "Mektuplarla ilgili incelemeler sürüyor. Yeni mektuplar da alınabilir. Ancak şu ana kadar Boston saldırısıyla bir bağlantıya rastlanmadı" denildi.

İki mektup daha

Wicker’dan sonra iki senatörün ofisinde daha zehirli mektup bulundu. Bu senatörlerden birinin yine Cumhuriyetçi olan ve yine muhafazakâr güney eyaletlerinden Alabama’dan Richard Shelby olduğu öğrenildi.

Michigan Senatörü Carl Levin de ofisine ulaşan şüpheli mektubu açmadığını ancak yetkililere haber verdiğini açıkladı.

Gizli Servis, olayla ilgili yayınladığı açıklamada, mektupların aydınlatılması için Kongre polisi ile çok yakın çalıştıklarını bildirdi. Senato binalarına girişlerde kontroller en üst düzeye taşındı ve ziyaretçiler ayakkabılarına kadar aranmaya başlandı. Öte yandan Başkan Obama’nın bugün Boston’a bir ziyaret düzenleyeceği açıklandı.

Boston saldırısıyla ilgili önemli gelişme

Emniyet kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre ise, FBI bir süpermarketteki kamera görüntülerinden Boston bombacısını tespit ettiğine inanıyor. Aynı kaynaklar, resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını belirtti.

CNN, görüntülerde patlamalardan önce olay yerine bir çanta bıraktığı görülen bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Risin nedir

Hint yağı bitkisinin doğal proteini olan risin, son derece zehirli bir madde. Birkaç tuz tanesi kadar risin, yetişkin bir insanı öldürebiliyor. Solumak veya vücuda zerk etmek, ağızdan almaktan daha tehlikeli. Buna karşın sokak hayvanlarının zehirlenmesinde de kullanılan bu madde, Bulgar muhalif yazar Georgi Markov’un 1978’de Londra’da öldürülmesinde kullanılmıştı. Bulgar bir ajan, bir şemsiyenin ucundan attığı risin kapsülüyle Markov’u bacağından vurup zehirleyerek öldürmüştü.

Obama yönetimi doğrulamadı

Öte yandan Deutsche Welle, ABD medyasının, Boston Maratonu'ndaki kanlı saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu haberin Obama yönetimi ve polis yetkilileri tarafından doğrulanmadığını yazdı.