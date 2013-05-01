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Dünya

Boston Maratonu patlamalarına 3 gözaltı daha

ABD'de Boston Maratonu’ndaki bombalı saldırılarla bağlantısı olduğu iddiasıyla üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi

01 Mayıs 2013 22:28

Boston polisi, geçen ay Boston Maratonu'na düzenlenen, 3 kişinin ölümüyle ve 260 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalanan saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Boston polisi tutuklamayı twitter'daki hesabından duyurdu.

Tutuklanan kolej öğrencisi oldukları belirtilen 3 şüphelinin, maratonun finiş çizgisi yakınındaki patlamanın ardından Dzhokhar Tsarnaev’e yardım ettikleri bildiriliyor.

Saldırıların faili olarak gösterilen Çeçen kardeşlerden ağabey Tamerlan Tsarnaev, patlamalardan üç gün sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Kaçmayı başaran kardeşi Cevher Tsarnayev ise ertesi gün yaralı olarak ele geçirilmişti.

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