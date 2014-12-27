'Boşanmayı engellemek için daha fazla seks yapın'

İlişki uzmanları, boşanmayı önlemek, evliliği devam ettirmek ve bir ömür boyu mutlu bir birlikteliğin biraz çabayla mümkün olduğuna dikkati çekiyor.

Aynur Tattersall'ın DHA'da yer alan haberine göre, boşanmayı engellemek için çiftlerin başvurabileceği 7 yöntem şöyle:

1) Daha fazla seks yapın

Evliliğin ilerleyen yıllarında sekse olan düşkünlüğün azalabileceğini ifade eden uzmanlar, seksin sağlık ve duygusal açıdan ilişkiye kattığı değerin göz ardı edilemeyecek olduğunu söylüyor. Düzenli seksin ruh halini iyileştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, “ İlişkide düzenli seks, kişileri daha sabırlı kılıyor, öfke kontrolü yapılmasına yardımcı oluyor ve çiftleri daha iyi bir birlikteliğe doğru yönlendiriyor” diyor.

2) Bir hataya karşılık 5 iyi şey yapmalısınız

Araştırmaların, evliliğin istikrarlı olması için yapılan her “bir” hata için “beş” güzel şey yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden uzmanlar, çiftlerin birbirlerine karşı yaptıkları hatalı davranışların risk oluşturmaması için her bir hataya karşılık olarak 5 pozitif davranış sergilenmesi gerektiği vurguluyor.

3) Standatlarınızı yüksek tutun

Birçok insanın evlilikte standartlarını yüksek tuttuğu için eleştirildiğine dikkati çeken ilişki koçları ise bunun aksine standartları yüksek tutmanın gerekliliğine işaret ediyor. “Daha fazla isteyen daha fazlasına sahip olur” diyen uzmanlar, ikinci sınıf evliliğin kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “ Evlilikte kalite, karşılıklı saygı, romantizm gibi özellikler arayan idealist standartları olanlar sonunda bu tür evlilik yaparlar. Ancak düşük standartları olan kadınve erkeklerin ise bu özellikleri barındırmayan sıradan evlilikleri olur. Ne kadar fazla tatmin edici ve daha iyi ilişki peşinde olursanız o özlemini duyduğunuz ilişkiyi yaşama şansınız da yüksek olur” diyor.

4) Arkadaş ve akrabalarınıza yakın olun

Ayrıca günümüz evliliklerinin iki kişilik müesseseye dönüştüğünü ve çiftlerin tüm destek ve ilgiyi sadece birbirlerinden bekler hale geldiği tehlikesine dikkat çekilirken, “Çiftlerin her şeyi birbirlerinden bekler olmaları hiç realistik ve sağlıklı değil. Aile ve arkadaşların çemberin içinde tutulmaları gerekiyor. Evliliğiniz sizin birincil önceliğiniz olmalı tek önceliğiniz değil” uyarısı yapılıyor.

Ünlü evlilik tarihçisi Stephanie Coontz, mutlu evliliğin çiftlerin birbirine en az duygusal sorumluluk yüklediği evlilikler olduğunu savunuyor. Bunun eşinize karşı hissettiğiniz duygusal yakınlığın derecesiyle ilgili olmadığını ifade eden Coontz, en mutlu çiftlerin birbirleri dışında zengin ilgi alanları olanlar ve arkadaş ve ailesinden destek görenler arasında yaşandığını belirtiyor.

5) Eşinizin sizi mutlu etmesini beklemeyin

Mutluluğun kişinin kendi içinde olduğunu ifade eden Coontz, eşinizin sizi mutlu etmesini beklememin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Bir çocuk dünyaya getirmek veya yeni bir evliliğin kişiye kısa dönemli mutluluk sunduğuna da dikkati çeken Coontz: “ Eğer genel olarak mutluluk derecesiniz 1’den 10’a kadar bir değerlendirme içinde 8 ise bu değer evlendiğinizde veya çocuk sahibi olduğunuzda da aynı olacaktır” diyor.

6) İyi haberleri birlikte kutlayın

Boşanmaya sebep olan şeyin negatif olayların artması değil yaşanan pozitif şeylerin azalmasıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Denver Üniversitesi’nden Howard Markman, araştırmaların iyi bir ilişkinin çiftlerin birbirleriyle ne kadar hoş vakit geçirip gülebildikleriyle doğru orantılı olduğuna dikkati çekiyor.

7) Heyecan

Çiftlerin ilişkilerinde daha hoş şeyler yerine daha heyecanlı şeyler yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Markman, birlikte yapılacak heyecan verici şeylerin listesi yapılarak haftada bir kere uygulamanın sağlıklı bir ilişki için şart olduğunu savunuyor. Evliliğin düzenli olarak yeni şeyler deneyip yeni tecrübeler edinerek korunabileceğine dikkat çekiyor.