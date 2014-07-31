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Yaşam

Hâkimden, sürekli dışarıdan yemek siparişi veren kadın için boşanma kararı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran koca, boşanmak için verdiği dilekçesinde eşinin kendisine kahvaltı ve akşam yemeği bile hazırlamadığını ifade etti

31 Temmuz 2014 11:31

Eşi S.K’nın kendisine kahvaltı, akşam yemeği hazırlamadığını, yemekleri internet üzerinden sipariş ettiğini öne süren koca D.K’yı hâkim haklı buldu. S.K’nın tazminat talebini de kabul etmedi.

Vatan gazetesinden Gülçin Acar'ın haberine göre, İstanbul’da yaşamını sürdüren D.K. ile S.K. 10 Ekim 2012’de evlendi. Şayet çiftin mutluluğu uzun sürmedi. 1 sene akabinde koca D.K İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak için verdiği dilekçesinde eşinin kendisine kahvaltı ve akşam yemeği bile hazırlamadığını ifade etti . D.K., eşinin sürekli internet üzerinden yemek siparişi verdiğini, kart borçlarının sürekli çoğaldığını, S.K’nın  bankalara yüksek faizle borçlandığını iddia etti. Bu yüzden boşanmak isteyen iki senelik evli koca, bunun yanı sıra İkinci bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

 

'Tehdit' iddiası

 

Açılan boşanma davasına karşı dava açan S.K. ise eşinin annesi tarafından hiçbir vakit istenmediğini ortaya koyarak kaynanası tarafından ‘Sizi öldürteceğim’ diye tehdit edildiğini iddia etti. Kocası D.K’nin annesinin bu davranışları yüzünden kendinden özür dilediğini açıklayan S.K. ancak eşinin son zamanlarda saldırganlaştığını parmağındaki alyansını dahi zorla çıkardığını ifade etti.

 

'Kusurlu'

 

S.K. eşinden aylık bin TL yoksulluk nafakası ve İkinci bin maddi 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Önceki günlerde karara bağlanan dava da mahkeme, çiftin ortak hayatı sürdürmelerinin beklenemeyeceğini ortaya koyarak boşanmalarına karar verdi. Şayet mahkeme evliliğin temelinden sarsılmasında çiftin karşılıklı olarak kusurlu olduğunu ortaya koyarak karşılıklı tazminat taleplerini kabul etmedi .

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