Boşandığı eşini 8 yerinden bıçaklayıp, otomobille ezerek öldüren sanığa ağır tahrik indirimi!

Konya'da boşandığı eşi 31 yaşındaki Özlem Işık'ı, 8 yerinden bıçaklayıp, otomobille üzerinden geçerek öldürdüğü iddiasıyla 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yargılanan 34 yaşındaki Kamil Çolak'a, önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından da cezayı ağır tahrikten 18 yıla indirdi. Cinayate kurban giden kadının 'Çocuklarım senden değil' sözleri cezada indirim getirdi.

25 Nisan 2014 günü saban Konya- Akören karayolunun 10'uncu kilometresinde yol kenarında kanlar içinde bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri vücudu 8 yerinden bıçaklanan kadının öldüğünü saptadı.

Polis ise yaptığı inceleme cesedin üzerinden de otomobilin geçtiğini tespit etti.

Suçunu itiraf etti

Polis, yaptığı araştırmada öldürülüp yol kenarına atılan kadının, saat 03.00 sıraların annesi Şerifana Işık tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Işık olduğunu belirledi.

Bir temizlik şirketinde çalışan, 7 ve 9 yaşında iki kızı olan Özlem Işık'ın, 10 yıllık eşi Kamil Çolak'tan 9 ay önce boşandığını saptadı.

Işık'ı, boşandığı eşinin öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, eşini bıçaklarken elinden yaralanan ve tedavi için özel bir hastaneye giden Çolak'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Koçak, tutuklandı.

Haksız tahrik indirimi

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kamil Çolak için Cumhuriyet Savcısı mütalaada Çolak ile Işık'ın, çocukları göstermeme ve H.A. ile olan ilişkisi nedeniyle aralarında tartıştığı; tartışmanın ardından Kamil Çolak'ın, Özlem Işık'ı evine bırakıp hem de çocuklarını görmek istemesi üzerine birlikte yola çıktıkları belirtildi.

Ancak Gödene mevkiine geldiklerinde çocukları görmek istemesinde ısrar etmesi üzerine, Özlem Işık'ın 'Çocuklarım senden değil' dedi. Bunun üzerine sanığın, aracında bulundurduğu bıçakla Işık'ın önce göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, araçtan indirip yolun kenarına attığı; sonra da kadının üzerinden otomobille geçip kaçtığının anlaşıldığı belirtildi.

Özlem Işık'ın otopsisinde karnında oto lastik izlerinin tespit edildiğini belirten Cumhuriyet Savcısı, sanık Kamil Çolak'ın, Özlem Işık'ı, 'canavarca hisle kasten öldürdüğü'; ancak Işık'ın, sanığa 'çocuklar senden değil' demesi, olayın haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istedi.

18 yıl ceza

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hakim karşısına çıkan ve son sözü sorulan Kamil Çolak, "Pişmanım. Beni bu hale onlar getirdi. Onlar gibi kötü yürekli olmadığım için şükrediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından ilk önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Kamil Çolak'ın cezası, olayı ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirildi.