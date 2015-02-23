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Yaşam

Bir kadın cinayeti daha; imam nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı

23 Şubat 2015 11:11

Denizli'de 36 yaşındaki bir kadın, ev tapusu nedeniyle, tartıştığı imam nikahlı eşi tarafından bıçaklandı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ak Vadi TOKİ konutlarında oturan T.B. (41) imam nikahlıyla birlikte yaşadığı Nuriye S. (36) ile ev tapusu yüzünden tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.B, bıçakla Nuriye S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

Nuriye S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan T.B. polis tarafından yakalandı. 

Olayı öğrenerek Nuriye S.'nin evine gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. 

Nuriye S'nin eski eşinden olan iki kız çocuğu uzun süre, "Annem nerede, annemi görmek istiyorum" diyerek ağladı. 

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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