T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Borussia Dortmund saldırısı şüphelisi gözaltında

11 Nisan'da Borussia Dortmund takımının oyuncularını taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Rus ve Alman vatandaşı bir şüpheli gözaltına alındı

21 Nisan 2017 12:31

11 Nisan'da Borussia Dortmund takımının oyuncularını taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Rus ve Alman vatandaşı bir şüpheli gözaltına alındı. Alman basınında saldırının “para hırsı” nedeniyle düzenlendiği öne sürülüyor.

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan saldırıdan 10 gün sonra olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Federal Başsavcılık cuma sabahı yaptığı açıklamada, şüphelinin cuma sabahının erken saatlerinde Almanya'nın Tübingen kentinde yakalandığını duyurdu. Açıklamada gözaltına alınan kişinin 28 yaşındaki Rus ve Alman vatandaşı Sergey W. olduğu belirtildi.

Sergey W.'ye yöneltilen suçlamalar arasında "cinayete teşebbüs, patlamaya sebebiyet vermek ve tehlikeli maddi zarar" yer aldı.

Saldırı kâr amaçlı mı?

Spiegel Online ve Bild gazetesinin konuyla ilgili haberlerinde, şüphelinin saldırıyı düzenlemekteki amacının "para hırsı" olduğu öne sürüldü. Söz konusu haberlerde, şüphelinin saldırıyı düzenleme güdüsünün Borussia Dortmund'un hisselerinin borsada çöküşüne sebebiyet vermek ve böylece önceden satın aldığı senetlerle 3,9 milyon Euro kâr elde etmek niyetini taşıdığı savunuldu.

Polis ilk etapta saldırının bir radikal İslamcı tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durmuş ve bir Irak vatandaşını gözaltına almıştı. Şüpheli daha sonra Dortmund saldırısını düzenleme suçlamasından aklanmış ancak "IŞİD üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Saldırıda yaralanan İspanyol oyuncu Marc Bartra el bileği ve kolundan sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nisan Borussia DortmundRusAlmanBorussia DortmundBaşsavcılıkAlmanya TübingenSergeyOnlineBildEuroIrakDortmundMarc BartraDeutsche Welle Türkçe

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Borussia Dortmund otobüsü yakınında patlama!

Takım otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı

Borussia Dortmund'un stadı dışında şüpheli cisimler bulundu

Dün yaşanan patlama nedeniyle maç bu akşama ertelenmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24