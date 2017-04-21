Borussia Dortmund saldırısı şüphelisi gözaltında

11 Nisan'da Borussia Dortmund takımının oyuncularını taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Rus ve Alman vatandaşı bir şüpheli gözaltına alındı. Alman basınında saldırının “para hırsı” nedeniyle düzenlendiği öne sürülüyor.

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan saldırıdan 10 gün sonra olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Federal Başsavcılık cuma sabahı yaptığı açıklamada, şüphelinin cuma sabahının erken saatlerinde Almanya'nın Tübingen kentinde yakalandığını duyurdu. Açıklamada gözaltına alınan kişinin 28 yaşındaki Rus ve Alman vatandaşı Sergey W. olduğu belirtildi.

Sergey W.'ye yöneltilen suçlamalar arasında "cinayete teşebbüs, patlamaya sebebiyet vermek ve tehlikeli maddi zarar" yer aldı.

Saldırı kâr amaçlı mı?

Spiegel Online ve Bild gazetesinin konuyla ilgili haberlerinde, şüphelinin saldırıyı düzenlemekteki amacının "para hırsı" olduğu öne sürüldü. Söz konusu haberlerde, şüphelinin saldırıyı düzenleme güdüsünün Borussia Dortmund'un hisselerinin borsada çöküşüne sebebiyet vermek ve böylece önceden satın aldığı senetlerle 3,9 milyon Euro kâr elde etmek niyetini taşıdığı savunuldu.

Polis ilk etapta saldırının bir radikal İslamcı tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durmuş ve bir Irak vatandaşını gözaltına almıştı. Şüpheli daha sonra Dortmund saldırısını düzenleme suçlamasından aklanmış ancak "IŞİD üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Saldırıda yaralanan İspanyol oyuncu Marc Bartra el bileği ve kolundan sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.