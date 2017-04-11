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Spor

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Borussia Dortmund otobüsü yakınında patlama!

Takım otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı

11 Nisan 2017 23:55

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınında patlama meydana geldi. Dortmund polisinden yapılan açıklamada patlamanın Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Takım otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı.

Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın" açıklamasını yaptı.

Patlamada otobüsün camlarının kırılması sonucunda Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez "Kolunda küçük bir yara var. Takımın geri kalanı gibi şu anda oynayabilecek durumda değil" diye konuştu.

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Dev maç ertelendi

 

Borussia Dortmund - Monaco karşılaşması maç öncesi yaşanan patlama nedeniyle ertelendi. Maçın yarın TSİ 21:45'te oynanacağı bildirildi.

 

Patlamanın ardınan Monaco taraftarı "Dortmund" tezahüratı yaptı

 

 

Dortmundlu taraftarlar Monacolu taraftarlara kapılarını açıyor

 

Borussia Dortmund Kulübü ayrıca Monaco taraftarının güvenli biçimde geceyi geçirmesi için evinde misafir etmek isteyen BVB taraftarlarının #bedforawayfans etiketi ile organize olduğunu bildirdi. 

Emre Mor'un sağlık durumu

 

Öte yandan Dortmund'da oynayan milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" dedi.

Patlamanın ardından Dortmund stadı

Dortmund stadındaki taraftarlarlara yapılan bilgilendirme

 

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