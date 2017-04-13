Borussia Dortmund'un stadı dışında şüpheli cisimler bulundu

Almanya'da Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sırasında Almanya polisinden açıklama geldi. Polis yetkililerin karşılaşmanın oynandığı Signal Siguna Park Stadı'nın dışında şüpheli cisimler bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer uzmanların gerekli incelemelerde bulunduğu ve çıkış kapılarının şu anda güvenli olduğunu ifade etti.

Patlama nedeniyle ertelenmişti

Şampiyonlar Ligi'nde dün Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınında patlama meydana gelmişti. Dortmund polisinden yapılan açıklamada patlamanın Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Takım otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulanmıştı.

Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın" açıklamasını yapmıştı.