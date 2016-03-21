Borsa İstanbul’dan iki yeni endeks

Borsa İstanbul (BİST) 1 Nisan’dan itibaren, “Kaldıraçlı” ve “Kısa” endeksler olmak üzere iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, piyasanın hem yukarı (Kaldıraçlı Endeksler) hem de aşağı gitme (Kısa Endeksler) beklentisine yönelik yatırım stratejilerini kapsayan “Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler” 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ilk defa hesaplanmaya başlanacak.

Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler sayesinde yatırımcılar, kaldıraç oranına bağlı olarak, aynı getiriyi daha düşük yatırım tutarlarıyla elde etme fırsatı yakalayacaklar



BIST Kaldıraçlı Ensdeksleri

Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan Kaldıraçlı Endeksler, referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kaldıraçlı endekslerde kaldıracın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriden, borçlanma maliyeti (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) çıkartılarak hesaplanmaktadır.

BIST Kısa Endeksleri

Kaldıraçlı Endeksler gibi Borsa İstanbul tarafından Türkiye’de ilk kez hesaplanacak olan Kısa Endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.

Borsa İstanbul’un 1 Nisan itibariyle Türkiye’de ilk kez hesaplamaya başlayacağı “Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler”in başlangıç değerleri 1000 olacak ve gün sonu kapanış değerlerinden hesaplanacak.