Borsa İstanbul CEO'su: Yeni bir para birimini hizmete açacağız

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Tuncay Dinç, dolar/TL, euro/TL, euro/dolar gibi vadeli işlem ve opsiyon olanaklarının bulunduğunu aktararak, "Başka bir para birimini tam hizmete açacaktık ki 'uçak düştü', bir para cinsini çalışıyoruz önümüzdeki günlerde hazır olduğunda açacağız" dedi.

Dinç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Borsa İstanbul işbirliğiyle düzenlenen "Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansman Sağlama Alternatifleri ve Kur Riski Yönetimi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ihracatçıların birazı bilmemekten birazı da maliyetine katlanmak istemediklerinden kur riski için tedbir almadıklarını belirtti.

Dinç, "Nasıl kasko yaptırıyorsunuz, maliyeti var, kur riskini yönetmek de bedava değil. VİOP'ta kontrat satın aldığınızda bunun da bir maliyeti var ama bunlar katlanabilir düzeydedir. İhracatçılar olarak ham madde alıyor, işçi çalıştırıyor, katma değerli mal satıyorsanız, masraflarınız, maliyetleriniz ile satış gelirleriniz arasında farklı kurlar varsa kur riskini yönetmek için VİOP iyi bir olanak" şeklinde konuştu.

"Krizlere karşı tecrübeliyiz" diye düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Dinç, "Tekrar karşınıza çıkacak farklı bir döviz dalgalanmasında bu riski yönetemezseniz şirketinizi zarara uğratmış olursunuz" dedi.

Dinç, dolar/TL, euro/TL, euro/dolar gibi vadeli işlem ve opsiyon olanaklarının bulunduğunu aktararak, "Başka bir para birimini tam hizmete açacaktık ki 'uçak düştü', bir para cinsini çalışıyoruz önümüzdeki günlerde hazır olduğunda açacağız" dedi.

Eylül ayında kendisi profesyonelleştirmek isteyen, halka arz olmasam bile gömlek atlamak istiyorum diyen şirketler açısından bir üniversite ile beraber eğitim programını yapacaklarını bildiren Dinç, "Bir günlük eğitimler iyi, hoş, güzel fakat bunların daha derinlikli olarak, şirketinizin kendi içine gelen danışmanlarla çalışılıyor olması çok daha farklı sonuçlar verecektir. Şimdiden buradan söylemiş olayım" diye konuştu.