Ürün ihtisas borsası kuruluyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ürün ihtisas borsasının kısa sürede kurulacağını ve tarım ürünü depoculuğunun artık Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) değil sadece özel sektör tarafından yapılacağını söyledi.

Davutoğlu, Borsa İstanbul-Borsa Konya işbirliği imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Ürün ihtisas borsası en kısa sürede kurulacak, en geç üç dört ay içinde gerekli yasal düzenlemeler yapılacak" dedi.

Davutoğlu TMO'nun artık sadece ziraat piyasalarında fiyat oynaklığını kontrol altında tutacak bir regülatör kurum haline geleceğini ifade ederek, "TMO fiili depoculuk yapan bir kurum niteliğinden çıkacak, devlet regülatör rolüne geçecek... Fiili depoculuğu tümüyle özel sektöre devredeceğiz" diye konuştu.