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Borsa İstanbul: Bank Asya payları TMSF'ye intikal etmedi

'Söz konusu payların mülkiyet hakkına ilişkin hukuki durum devam ediyor'

03 Haziran 2015 16:47

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle eleştirdiği Bank Asya’nın tamamına el koymasıyla ilgili açıklama yaptı. BIST, Asya Katılım Bankası'nın paylarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) intikal etmediğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda dün (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) alınan bilgiye göre, Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Banka) paylarının mülkiyeti TMSF'ye intikal etmemiş olup, söz konusu payların mülkiyet hakkına ilişkin hukuki durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 30 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararından önceki haliyle devam etmektedir."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 30 Mayıs'ta Resmi Gazete yayımlanan kararında ise şunlar ifade edilmişti: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2015 tarih ve 6318 sayılı kararıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası AŞ ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla kanunun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince TMSF'ye devredilmesine karar verilmiştir."

 

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