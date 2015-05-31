TMSF Başkanı: Bank Asya'nın özvarlığı artıda, sorunların çözülmesi için el koyduk

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gün, TMSF’nin Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle eleştirdiği Bank Asya’ya el koymasına ilişkin "Bankanın özvarlığı artıda. Hem hakim ortakların hem de hem de borsa ortaklarının hisselerine dokunmayacağız" dedi.

Habertürk gazetesinden Rahim Ak’ın sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı, Bank Asya'nın özsermayesinin yerinde olduğunu vurguladı. Gün 'Bankanın mevcut durumu ne ise aynen devam edeceğinin' altını çizdi. Bank Asya'ın yaşayan bir banka olduğunu söyleyen Gül, sorunların çözülmesi için Fon'a devredildiğini savundu. Borsa İstanbul'da da ortakların durumu dün olduğu gibi yarın da devam edeceğini ifade etti.

Ortakların suistimali maddesi yok

Bankaya el konulurken 'ortakların suistimali'ni içeren 71 maddenin (e) bendinin işletilmediğinin altını çizen TMSF Başkanı, bu durumda banka ortaklarının da zarara uğramayabileceğini vurguladı.

Borsa'da hisselerin işlem görmeye devam edeceğini de vurgulayan Gül, spekülasyona yol açabilecek bazı hareketlere karşı tedbiren belki bir kaç gün borsa hisselerinin kapatılabileceğini ifade etti.