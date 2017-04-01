Booking'ten sonra sıra o şirketlere mi geliyor?

Hollanda merkezli online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı 'haksız rekabet' oluşturduğu iddiasıyla açılan davayla Türkiye’den girişinin engellenmesi tartışılırken, başka firmalara da benzer uygulamanın getirilmesinin planlandığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, TÜRSAB, sırada İspanyol expedia, Alman trivago.com ve Amerikalı tripadvisor.com gibi sitelerin olduğunu açıklarken otelciler bu engellemeden şikâyetçi.

Sırada diğer yabancı rezervasyon portalları var

Anadolu Ajansı'na konuşan TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün’e göre, “Expedia, trivago.com, tripadvisor.com gibi siteler de Booking.com’a benzer faaliyette bulunuyor. Bu kararı emsal göstererek bu tür sitelerin hepsine yazı yazıyoruz. Kendilerinin buna göre davranmalarını istiyoruz. Kendilerini buna göre uyarladıkları takdirde sıkıntı yok ama buna ısrar edenlerse ilgili hukuki süreci başlatacağız” dedi. TÜRSAB’ın açtığı davaların gerekçesi olarak Çetin Gürcün, Booking.com’un Türkiye’de herhangi bir vergi ödemediğine dikkati çekerek, acentaların yaptığı her iş için vergi ödediğini, bu portalın ise bir kuruş dahi vergi vermediğini söyledi. Gürcün, haksız rekabetin temelini de bunun oluşturduğunu belirtti.

"Yasak aslında küçük

otellerin haklarını koruyor"

Bir başka sektör temsilcisi de booking.com’un sistemini şöyle anlattı: “Booking.com Türkiye’de ofis açıyor. Eleman çalıştırıyor. Ancak bir seyahat acentesi gibi 30 bin lira verip ‘seyahat acentesi’ belgesi almıyor. Böyle olunca da Türkiye’ye kurumlar ve gelir vergisi ödemiyor. Faturayı Hollanda üzerinden kesiyor. Oluşan vergiyi de otelcilerin üzerine yıkmış oluyor. Ayrıca Türkiye gibi turizmde zor dönemden geçen ülkelerin otellerinden daha fazla komisyon istiyorlar. Bazı otellerin daha üstte çıkması için yüzde 50’ye varan komisyon alıyorlar. Küçük oteller de itiraz edemediği için bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak yabancı büyük zincirler buna itiraz ettiler. Çünkü kendi satış kanalları da var. Booking.com’a sistemden çıkarız dediler. Onlar da büyük zincirlerin isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. Türkiye’nin böyle güçlü olması lazım. Bu yasak sayesinde aslında küçük otellerin de hakları korunmuş oluyor. Ayrıca yabancı ülkelerden satışa engel yok. Sadece Türkiye içindeki satışlara engele getirildi.”

"Bu işten en çok şehir otelleri zarar gördü"

Yukarıda anlatılan sistemin doğru olduğunu ancak küçük otelcilerin booking.com’a muhtaç olduğunu belirten eski milletvekili ve Ankara Best Otellerinin sahibi İrfan Köksalan, “Oteller TÜRSAB’ın da ekmek teknesi. Ancak TÜRSAB otelleri düşünmüyor. Sadece seyahat acentelerini düşünüyor. Oteller zaten ekonomik kriz içinde yaşam savaşı veriyor. TÜRSAB turizmi değil seyahat acentelerini temsil ediyor. Booking.com iletişim hattımız kesilmemeli. Otellere daha fazla zarar verilmemeli. Şu anda hiç bir rezervasyon alamıyoruz. Türk otelciliğine büyük zarar verildi bu kararla. Booking.com kimseye dayatma yapıyor. Herkesin orada sayfası var. Fiyatlar günlük belirleniyor. Rezervasyon yapan kişi ödeme yaptıktan sonra komisyon gönderiliyor. Bu işten en çok bizim gibi şehir otelleri zarar gördü. Booking’ten çok fazla rezervasyon geliyordu. Komisyonlar fazla olabilir ancak yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.