Turizmciler arasında booking.com tartışması: Kendi ayağımıza sıkıyoruz

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan dava sonucunda ’booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasını harakiri olarak nitelendirdiğini söyleyerek "Dünya turizm tarihinde bu kadar kendi ayağına sıkan bir ülke olamaz" dedi. Karcılıoğlu, "Sistemin Türkiye bağlantısının durdurulması ile, site üzerinde Bodrum’u arayan bir kişi Bodrum yerine Yunanistan’ın adalarını görüyor. Bodrum’a gelmek isteyen tatilci, belki tatilini erteliyor ya da istemediği bir yeri seçmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, mahkeme kararı ile ’booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması üzerine Delfi Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabahattin Duman, Mehmet Dağoğlu, Hüseyin Softa ve Buğra Çetin de katıldı. BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, TÜRSAB yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Karcılıoğlu, "Dünya turizm tarihinde bu kadar kendi ayağına sıkan bir ülke olamaz. Son 2 yıldır Türkiye’de turizm bitme noktasına geldi. Turizmciler ayakta ve hayatta kalma mücadelesi verirlerken çok büyük bir darbe ile karşı karşıyayız. Ben booking.com ’un kapatılması hadisesini Türkiye devleti açısından hem de bu konuya önayak olan TÜRSAB’ın açısından bir harakiri olarak nitelendiriyorum, çok yanlış bir harekettir. Bu girişim geri alınmazsa otelciler çok ciddi sorun yaşayacaklar. Çok ciddi batışlar olur, özellikle küçük, odası az oteller bu konuda çok daha fazla etkilenir. Büyük oteller de etkilenecek" dedi. Karcılıoğlı, booking.com faaliyetlerinin durdurulmasının vergi ödemediği gerekçesine bağlanmasına ise "Bu ayrı bir ucube noktadır. TÜRSAB ne zamandan beri bu ülkenin Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı varken, vergi toplama ve vergi kaçaklarını önleme gibi bir faaliyet ve araştırma içine giriyor. Bunu en önemli noktasıymış gibi gösteriyorlar. Oysaki biz gerçek nedenleri biliyoruz. 3-5 acentaya gelir sağlamak, ön plana çıkarmak adına booking.com’u ortadan kaldırmak adına yapılmış bir hadise olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir kapris olduğunu biliyoruz. 2015 yılında mahkemeye verilmiş ve oradaki ana unsur ’booking.com’un TÜRSAB üyesi olmaması ile ilgiliydi. Yani bir 50 bin lira paranın TÜRSAB kasasına girmemesi ile ilgiliydi" dedi.

Turizm çaliştayi önerisi

Türkiye’deki otelcilerin de internet üzerinden rezervasyon kabul ettiğini öne süren Serdar Karcılıoğlu, "Hemen hemen Türkiye’deki 15 bin otelin yayınladığı bir mecrada, kimsenin bir zorlaması yok. Birçok vatandaş da otel rezervasyonlarını bu siteler üzerinden yaptırıyor. Alan da razı, satan da razı. Bizim işletmelerimizin korunmaya ihtiyacı yok. Oda sayıları düşük kapasiteli olan küçük oteller ne yazık ki bu TÜRSAB’ın üyeleri olan acentalar tarafından değerlendirilmeye dahi alınmıyor. Bu otellerin de müşteri terminali booking.com ve benzer siteler. Bu tarzda çalışan diğer internet acentaları da sıraya alınmış, onların da kapatılması söz konusu. Artık iyice boğazı sıkma gibi bir nokta ile karşı karşıyayız" dedi.

Bodrum'a arayan Yunan Adalarını görüyor

Acentalarla otelcilerin et ve tırnak gibi olduklarını belirten Karcılıoğlu, otel olmazsa acentaların da iş yapamayacağını ifade etti. Karcılıoğlu, "Sistemin Türkiye bağlantısının durdurulması ile, site üzerinde Bodrum’u arayan bir kişi Bodrum yerine Yunanistan’ın adalarını görüyor. Bodrum’a gelmek isteyen tatilci, belki tatilini erteliyor ya da istemediği bir yeri seçmek zorunda kalacak. 30 yıldır el yordamıyla dahi olsa birikimlerimiz var. Bu sürede yapılmış tesisler ve yetişmiş turizm elemanları var. Geldiğimiz noktada bu birikimlerimizi kaybetmek üzereyiz. Türkiye çok çabuk toparlanmalı. Turizm emekçileri koruma altına alınmalı. Özellikle turizm profesyonellerinin içinde olduğu çok ciddi bir çalıştay ile bizlerin görüşlerinin alınması gerekiyor. Daha sonra da neler yapılacağı tartışılmalıdır" dedi.